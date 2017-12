Mercoledì 27 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 10:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Travolta da un'auto sulle strisce pedonali: donna muore. Una donna di 54 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava sulle "zebre" in viale Titina De Filippo, in zona Serpentara, alla periferia di Roma attorno alle 9. Il conducente dell'auto si è fermato a prestare soccorso. Sul posto per i rilievi la polizia locale.