Roma, donna investita e uccisa sulla via Pontina

Una donna è stata investita e uccisa, a Roma, da una Jeep Renegade. L'incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 5.30, nei pressi della via Pontina, all'altezza di Spinaceto.

La vittima, dall'età apparente di 45-50 anni, non aveva con sé documenti. Non si conosce ancora la sua nazionalità, ma si tratterebbe di una senzatetto. Sul posto, nei pressi dell'incrocio tra la Pontina e via di Vallerano, sono intervenuti i vigili urbani del VIII gruppo Tintoretto. Alla guida della Jeep Renegade un italiano di 47 anni. Ancora in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Aprile 2022, 10:20

