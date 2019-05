Anziano investe una donna a Montesacro, entrambi in codice rosso

Un uomo di 87 anni alla guida di un'auto ha investito una donna di 77 anni. Entrambi sono stati ricoverati in codice rosso in ospedale. L'incidente è avvenuto attorno alle 12 in via Ugo Ojetti a Roma, in zona Monte Sacro, all'altezza del civico 60. Le cause sono in corso d'accertamento da parte degli agenti della Polizia locale di Roma Capitale gruppo Nomentano, intervenuti sul posto. L'anziano era alla guida di una Volkswagen Polo. L'uomo è stato trasportato al Sant'Andrea mentre la 77enne all'ospedale Pertini.

