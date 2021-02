Roma, domestica ruba argenteria nella casa dove è di servizio e la sostiuisce con dei “falsi”

Aveva sottratto pezzi di argenteria nella casa dove lavorava come domestica a Roma. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Villa Glori, martedì scorso, dopo un' intensa attività di indagine hanno denunciato una donna albanese di 47 anni, per furto in appartamento. Il 15 febbraio, una donna si è presentata presso gli uffici del commissariato e ha raccontato che alcuni pezzi della sua argenteria, le erano stati sottratti e sostituiti con dei pezzi di infimo valore, per dissimulare il furto.

Dopo una serie di accertamenti, gli investigatori, sono risaliti alla domestica, che era l'unica persona ad aver accesso continuativo all'abitazione pur essendo sprovvista delle chiavi. Ottenuto un decreto di perquisizione per l'abitazione della stessa, i poliziotti hanno rinvenuto 107 utensili in argento per un valore di circa 40.000 euro. La donna dovrà rispondere di furto aggravato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Febbraio 2021, 11:22

