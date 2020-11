Domenica c’è l’eco-giornata. I commercianti: «Una follia, così ci uccidono»

Tornano le domeniche ecologiche e nella capitale cresce il malcontento. Il prossimo 15 novembre è in programma la prima della quattro giornate di blocco del traffico stabilito dall’amministrazione capitolina per limitare l’inquinamento atmosferico e sensibilizzare i cittadini su qualità dell’aria e sostenibilità ambientale.



Stop quindi alla circolazione per tutti i veicoli a motore nella Fascia verde dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Ma in piena emergenza Covid, dopo mesi di lockdown e con le nuove misure restrittive che limitano già in parte la circolazione, le critiche si sono rincorse. Sul piede di guerra anche i commercianti romani, in particolare nel centro storico, già provati dalla Ztl ancora attiva: «Le domeniche ecologiche devono essere sospese perché in questo momento non servono - afferma Romolo Guasco, direttore di Confcommercio Roma - Condividiamo l’attenzione della giunta sullo sviluppo di una città sostenibile ma adesso le priorità sono altre: semplificare la vita alle persone che vogliono muoversi in città e magari fare acquisti nelle vie dello shopping. Inoltre per i commercianti significa un’ulteriore perdita di fatturato. Così si uccide il settore. L’unica nota positiva è lo spostamento della prossima data, originariamente prevista a dicembre».



Ma i problemi per le imprese del centro storico sono anche altri: «C’è la Ztl ancora attiva che in questo momento non serve e danneggia i commercianti. Poi chiediamo la revisione del sistema di sosta sulle strisce blu, con ritorno a tariffazione a tempo nelle zone commercial, per garantire più parcheggi ai romani e la possibilità per i cittadini di utilizzare le autorimesse del centro con uno sconto in base all’entità degli acquisti effettuati». Le altre domeniche ecologiche saranno il: 24 gennaio 2021, 14 febbraio 2021, 14 marzo 2021.

