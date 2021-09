Roma, domenica 5 settembre musei civici ad ingresso gratuito

Domenica 5 settembre musei gratuiti a Roma. Torna l’appuntamento con la prima domenica del mese ad ingresso libero, promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Tra residenti e non, tutti potranno visitare gratuitamente ai musei civici, ad eccezione dei Musei Capitolini e dell'area archeologica dei Fori Imperiali, che non saranno accessibili domenica 5 e lunedì 6 per motivi di sicurezza legati alla realizzazione di un evento istituzionale di livello internazionale. Sarà possibile accedere gratuitamente all’area archeologica del Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle 19.00, ultimo ingresso ore 17.50).

E' obbligatoria la prenotazione, chiamando allo 060608 (entro oggi) oppure nei Tourist Infopoint (anche il giorno stesso).

In occasione della prima domenica gratuita di settembre, si possono visitare i Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali, il Museo dell’Ara Pacis, la Centrale Montemartini, il Museo di Roma, il Museo di Roma in Trastevere, la Galleria d’Arte Moderna, i Musei di Villa Torlonia, il Museo Civico di Zoologia, il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, il Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa Borghese, il Museo Napoleonico, il Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, il Museo di Casal de’ Pazzi, il Museo delle Mura e la Villa di Massenzio.

Ma non solo. All'interno dei musei, saranno allestite mostre, progetti artistici ed esposizioni su varie tematiche.

