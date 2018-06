Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, alle ore 10, nell'incantevole scenario del Parco divertimenti Cinecittà World di Castel Romano (Roma), prenderà il via la seconda edizione dellaUn appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del running, dello sport all’aria aperta, ma anche del cinema e del divertimento, organizzato dalcon il patrocinio del Municipio IX di Roma Capitale e del CSI comitato provinciale di Roma.Tra le novità rispetto alla prima edizione, la più importante riguarda la lunghezza del percorso: sia la gara competitiva che la non competitiva si svolgeranno infatti sulla distanza di 7 Km, con passaggio nella magnifica arena di Ben Hur. Per coloro che invece avranno voglia di passeggiare in allegria, ecco la mini maratonina di 1KM aperta a tutti.Tanti i premi, compreso un montepremi in denaro riservato alle società, oltre a trofei di categoria per la gara competitiva. A tutti i partecipanti alla gara sui 7 km sarà regalato un gadget Diadora.Il costo dell’iscrizione è di € 15.00 e oltre la partecipazione alla gara include anche il biglietto d’ingresso Open per tutta la giornata al parco.