Da oggi i centri clinici diagnostici Artemisia Lab offrono il servizio di Osteopatia, secondo i tradizionali standard di eccellenza.Ma che cos’è l’osteopatia? L’osteopatia è una medicina olistica complementare manuale, che non prevede l’utilizzo di farmaci o trattamenti fisico-strumentali. Attraverso un’approfondita anamnesi e uno scrupoloso esame obiettivo posturale del paziente, l’osteopata cerca di avere una visione complessiva del quadro clinico e di come differenti sistemi del nostro organismo concorrano a determinarlo, perciò non tratterà solo la zona sintomatica per diminuirne il dolore, ma ne ricercherà la causa che può risiedere in altre strutture corporee. L’osteopatia tratta i principali disturbi della sfera muscolo-scheletrica, viscerale e cranica. Le visite si possono prenotare in tutti i centri Artemisia Lab