Il Jackie O' compie 50 anni: da Andy Warhol a Valeriona, la Dolce Vita nelle foto di Barillari, "king" dei paparazzi

Mezzo secolo di Jackie O’. Il celebre locale capitolino di via Boncompagni, a due passi dalla strada della Dolce Vita, via Veneto, nato nel 1972 dalla fervida mente di Gilberto Iannozzi, è pronto a spegnere le sue prime 50 candeline. Il nome fu pensato da Gil Cagnè, che ne curava le pubbliche relazioni: un esplicito omaggio ad un’icona come Jackie Onassis, vedova di John Kennedy.

Le serate al Jakie O’ sono leggenda. Divenne, infatti, da subito un punto di riferimento non solo per la Roma bene, ma anche e soprattutto un “teatro” per star internazionali del calibro di Alain Delon, Andy Warhol, Helmut Berger e divi italiani come Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli, Paolo Villaggio.

«Dal Jackie O’ è passato il mondo” - affida il suo ricordo di quel periodo a Leggo il “king dei paparazzi”, Rino Barillari -. Qui è nato l’amore tra Jean-Paul Belmondo e Laura Antonelli. Una sera feci uno scatto alla principessa Margaret di Inghilterra insieme a Mario d’Urso e finì che lui mi mandò all’ospedale per quattro giorni». «Da Liza Minnelli ad Anita Ekberg e Gina Lollobrigida: star del cinema, politici, principi e non solo. Il Jackie O’ – prosegue Barillari - è stata l’ “ambasciata” del dopo Dolce Vita. C’era chi faceva carte false per imbucarsi agli eventi. Le più eleganti? Marina Lante della Rovere e Marina Cicogna».

Un locale che fin dai suoi albori ha fatto parte della vita dei romani, citato più volte nei film di Alberto Sordi. Ma quella del Jackie O’ è pure la storia di un duo al femminile: Beatrice e Veronica Iannozzi, madre e figlia, due generazioni simbolo di tenacia e successo nel difficile mondo della notte. E ancora oggi la magia continua. Il menu del ristorante è un amarcord del tempo in cui l’Urbe luccicava: riso al salto, filetto al pepe verde con flambé direttamente in sala per stupire, le crepes suzette. Un party esclusivo e festeggiamenti per l’intero mese onoreranno la ricorrenza doc.

