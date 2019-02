E' proprio vero che l'Amore non ha età. Come la gelosia, a quanto pare, giusto alla vigilia di San Valentino. Giuseppe C., classe 1922, originario di Bologna, militare in pensione, aveva conosciuto Gabriella R. - classe 1926, padovana, ex partecipante a Miss Italia 1949 - nel lontano 1945, subito dopo la Guerra, quando lei era una bellissima studentessa 19enne. Nemmeno due anni dopo si sposano a Padova: è il 29 giugno 1948. A causa del lavoro del marito (maresciallo dell'Esercito) la coppia è costretta a spostarsi spesso in più città italiane ma ciò non impedisce a Gabriella di partorire e crescere tre figli.



Passano gli anni, i decenni, i figli crescono, si sposano e vanno via di casa. Lui va in pensione e lei, sempre molto bella, comincia a frequentare circoli per anziani e scuole di liscio. Giuseppe è sempre stato molto geloso della moglie e con il passare degli anni la gelosia invece di scemare si intensifica, al punto che Gabriella deve subire continue scenate di gelosia. Nel novembre 2016 la donna non ce la fa più e decide di separarsi di fatto dal marito andando a vivere dalla figlia. Poi il 13 dicembre 2017 la separazione legale e di recente la decisione di addivenire al divorzio breve presso il Tribunale di Roma tramite la convenzione proposta dalle avvocatesse Sara Gitto ed Annalisa De Angelis del Foro di Roma.

