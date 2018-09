Roma, divertimento a non finire nel fine settimana con Rainbow Magicland

Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La scuola è appena iniziata e l’autunno sembra alle porte, ma nonostante tutto, c’è ancora tanta voglia di divertimento e Rainbow MagicLand ha pensato proprio a voi: sabato 22 e domenica 23 settembre potrete vivere le oltre 40 fra attrazioni e spettacoli live, del parco divertimenti più grande di Roma, a soli €9,90 (prezzo valido online e alle casse)!Immaginate di poter trascorrere un’intera giornata di spensieratezza provando: Shock, uno dei launch coaster più divertenti d'Europa, capace di lanciare chiunque da zero a cento Km in soli 2 secondi; o il salto di 72m dalla torre Mystika. L’avventura nel castello del Conte Cagliostro, o sulle rapide dello Yucatan alla ricerca di antichi talismani. Per i più temerari ad attendervi l’adrenalina a 360° del Virtual Coaster o un viaggio nel tempo con Huntik, il più grande videogame d’Europa in 5D. E se l’acqua è il vostro elemento, a MagicLand potrete affrontare una vera Battaglia Navale, a bordo di un galeone nelle acque incantate del lago. Per i bambini un’intera area dedicata “Il Regno dei Piccoli”, con tanti giochi e attrazioni tematiche dedicate. Da non perdere assolutamente gli spettacoli sempre disponibili: Peter Pan (Gran Teatro), Magic Show (Piccolo Teatro), Cinema 4D (Planetario). Tutto questo sarà possibile per due giorni a meno di dieci euro.Ovviamente per divertirsi è sempre meglio essere in compagnia, ecco perché Rainbow MagicLand offre la possibilità di godere di una giornata di puro divertimento ma a un costo accessibile, soprattutto alle famiglie numerose. A loro sono dedicati i nuovi pacchetti famiglia: si possono acquistare online (fino al 4 novembre): 3 biglietti a €59 invece di € 105, 4 biglietti a €79 invece di € 140, oppure 5 biglietti a € 99 invece di € 175. Fra le novità più apprezzate di questa stagione la possibilità di abbinare ai pacchetti famiglia un menù, che comprende: hamburger, patatine e acqua presso il fast food Boccondivino (orario di apertura dalle 12.00 alle 15.00). Anche in questo caso l’offerta varia: acquistando online (fino al 4 novembre) si parte con 3 biglietti più 3 menù alla tariffa speciale di € 70; 4 biglietti più 4 menù alla tariffa speciale di € 95; fino a 5 biglietti più 5 menù alla tariffa speciale di € 119, davvero imperdibile!In alternativa sarà possibile acquistare il pacchetto famiglia direttamente alle casse del Parco, stampando e consegnando il coupon in formato cartaceo a partire dal giorno successivo alla compilazione del coupon stesso: in questo secondo caso si potrà utilizzare il coupon esclusivamente fino al 4 novembre.Si parte da 3 biglietti alla tariffa speciale di € 64 invece di € 105; 4 biglietti alla tariffa speciale di € 84 invece di € 140; 5 biglietti alla tariffa speciale di € 104 invece di € 175.Con il Menù Incluso: 3 biglietti più 3 menù alla tariffa speciale di € 75; 4 biglietti più 4 menù alla tariffa speciale di € 100; 5 biglietti più 5 menù alla tariffa speciale di € 124.Sotto il profilo dell’accoglienza, una sorprendente novità: i pacchetti turistici Parco + Hotel sono acquistabili online sul sito Rainbow MagicLand a partire da 35,00 euro invece di 39,90 e comprendono: due giorni d’ingresso al Parco (giorno di check-in e check-out) e una notte in hotel con prima colazione inclusa. Inoltre è possibile aggiungere molti altri servizi come il MagicPass per accorciare i tempi di attesa sulle principali attrazioni, il tuo menù preferito ed il parcheggio a un prezzo speciale.NAVETTA DA ROMA –TERMINI E DALLA STAZIONE FS DI VALMONTONESito web: https://www.magicland.itSeguici anche suFacebook: https://www.facebook.com/RainbowMagicLandTwitter: https://twitter.com/RainbowMagic__YouTube: https://www.youtube.com/user/RainbowMagicLandRAINBOW MAGICLANDRainbow MagicLand, il più grande Parco divertimenti di Roma, si trova a circa 20 minuti in auto dalla Capitale, lungo la direttrice Roma-Napoli. Aperto al pubblico il 26 maggio 2011, ha ospitato ad oggi oltre 4 milioni di visitatori. Con un investimento di 300 milioni di Euro, il Parco si estende su una superficie di 600 mila mq ed è caratterizzato da una originale scenografia che rende la struttura unica nel suo genere. Rainbow MagicLand offre al pubblico oltre 40 tra attrazioni e spettacoli, tra montagne russe, torri di caduta, giochi acquatici e attrazioni per bambini; inoltre il Parco, dotato di 13.000 piante, ospita uno dei più grandi parcheggi fotovoltaici realizzati in Italia, su una superficie di 60.000 m2, che produce 6,5 Megawatt di energia pulita, pari a circa il 75% del fabbisogno energetico del Parco.