“Arte e collezionismo a Roma”, la Capitale dell’antiquariato

Roma, da sempre punto di riferimento mondiale dell’arte antica e delle testimonianze del passato, potrebbe diventare presto anche la Capitale italiana ed europea dell’antiquariato. Almeno è quello che si augurano gli organizzatori di “Arte e collezionismo a Roma”, la nuova grande mostra dell’antiquariato che si aprirà a Palazzo Brancaccio il prossimo 28 settembre, per concludersi il 2 ottobre.

Saranno 46 gli espositori che mostreranno al pubblico e agli esperti le loro opere d’arte. Il programma della mostra prevede, dopo l’inaugurazione del 28 settembre, una giornata riservata agli ospiti internazionali e agli operatori del mondo della cultura e dell’imprenditoria. Sabato 30 settembre i portoni di Palazzo Brancaccio apriranno al grande pubblico.

Stupisce che Roma fosse sfornita di un evento di livello nazionale ed internazionale dedicato all’antiquariato. Questa lacuna sta, però, per essere colmata. L’iniziativa, lanciata dall’Associazione Antiquari d’Italia, con il patrocinio del ministero della Cultura, punta infatti a diventare un appuntamento permanente per la Città eterna e un evento in grado di superare per prestigio le grandi mostre mercato di antiquariato nazionali: dal Gotha di Parma, al Gran Mercato dell'Antico di Modena.

Dopo vent’anni dalle ultime esperienze in tal senso, dunque, tornerà un appuntamento di livello internazionale a Roma.

Ad arricchire il programma della manifestazione contribuiranno iniziative ed eventi collaterali, come seminari e workshop sui temi legati al mercato dell’arte e alle normative in materia, oltre ad approfondimenti sulla filiera delle professioni e dei mestieri.

Protagonisti della mostra saranno inoltre la formazione e il coinvolgimento di studenti ed esperti. Nel progetto sarà coinvolta la facoltà di Storia dell’Arte dell’Università La Sapienza di Roma, per consentire agli studenti di immergersi concretamente all’interno del mercato e fare esperienza nel processo organizzativo di una manifestazione artistica.

