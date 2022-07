Roma, appalto in scadenza per i distributori di caffè e snack: dipendenti comunali a secco. Scatta la protesta

A Roma ci sono due massime scherzose scolpite più dell'SPQR nell'Aula Giulio Cesare. La prima è che i vigili sono come i cornetti: per trovarli basta che vai al bar. La seconda è che cerchi un dipendente comunale lo trovi al distributore di caffè e bevande.

Se la prima è sempre valida, da stamattina, per la seconda c'è qualche problema. Dal primo agosto, infatti, scade l'appalto per la gestione della ristorazione automatica in numerosi dipartimenti, municipi e uffici del Campidoglio. Un problema non da poco, negli uffici comunali più delle dimissioni di Draghi e della crisi di governo. La ditta che gestiva il vecchio appalto, infatti, per evitare di arrivare al 31 luglio con distributori pieni di merce sembra abbia deciso di non rifornire più i vari scomparti. Niente panini, merendine, cornetti, cracker, dolcetti, bibite, caffè e soprattutto acqua. Che, diciamolo, con le temperature infernali di questi giorni a Roma è ancora più vitale del normale.



Dramma Capitale

Stamattina puntuali come la timbratura del badge in uscita, i capitolini si sono radunati nelle varie sale macchinette per la prima colazione (di solito segue lo spuntino, il rinforzino, il caffè prima di pranzo, poi la pausa pranzo e altre due soste fino alla fine dello straordinario giornaliero...) e hanno trovato i cartelli che avvisava la fine dell'appalto. Naturalmente c'è stata una sorta di sommossa popolare. Comizi all'ombra delle spirali vuote, imprecazioni contro tutto e tutti. E una serie di domande a metà strada tra lo psicodramma e la rabbia, tipo "ma i soldi che stanno nelle chiavette chi ce li ridà?". "Ma sarà possibile chiedere un bonus per uscire e andare al bar qua davanti?". "Ma Deliveroo porta pure l'acqua a domicilio?". E così la mattinata dei capitolini è stata un continuo capannello digente che tambureggiava sempre il solito ritornello: "Ma ora fino al primo agosto siamo senza macchinette?".



A secco

Non c'è pace dunque per i poveri capitolini: dopo il blocco dei buoni pasto per un caos sull'appalto (risolto un mese fa: tutti gli arretrati sono stati contabilizzati) ora arriva la grana dei distributori. Per molti dei 30mila dipendenti del Campidoglio la vera crisi è questa.



