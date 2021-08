Roma, III Distretto di polizia Fidene Serpentara, dai maltrattamenti allo spaccio di droga: è record di interventi

Duecento indagini per maltrattamenti e violenze. Lotta ai reati predatori, allo spaccio di droga ed alle baby gang incubo di alcune zone del quartiere. Sicurezza partecipata con enti ed associazioni territoriali per la lotta degrado urbano e per la riqualificazione del territorio attraverso dei mini tavoli per la sicurezza a cui, insieme alla Prefettura partecipano anche i comitati di quartiere.

Siamo nel III distretto di pubblica sicurezza Fidene Serpentara, uno degli uffici di polizia più grandi di Roma, che serve una popolazione residente di 400 mila abitanti e che ha una giurisdizione di 357 chilometri quadrati equivalenti ad una provincia italiana. Una fetta di territorio composta da una parte costituita da case popolari, come Cinquina, Tufello, Val Melaina e Fidene dove insistono anche problematiche legate ai disagi sociali ed economici e un' altra parte costituita da aree commerciali, industriali.

Con più di sessanta arresti da inizio anno, settanta chili di cocaina sequestrata durante un posto di blocco e una serie proposte di misure di prevenzione personali, uno strumento utile ed immediato per ristabilire sicurezza e legalità, applicabile attraverso il “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, l'attività del distretto di polizia di Fidene Serpentara è incessante ed in linea con i dispositivi del questore della Capitale, Mario Della Cioppa.

Diecimila passaporti rilasciati all'anno ed una criminalità storica stanziale che si è evoluta nel modus operandi, legata ad importanti clan criminali che gestiscono il narcotraffico tengono impegnati giorno e notte gli ottanta poliziotti che ci lavorano. «Fare rete è la nostra filosofia di lavoro e d'intervento - spiega a Leggo.it, il primo dirigente Fabio Germani, con una lunga carriera all'antiterrorismo e a gestire le grandi emergenze e ed importanti eventi al tavolo di coordinamento della “Protezione Civile Nazionale”. Tutte le criticità di qualsivoglia natura se si gestiscono utilizzando interfacce di comunicazione, certi fenomeni vengono compresi meglio risolti con soluzioni immediate ma concertate con altri enti. Se si riesce a capire subito come intervenire, si riesce a prevenire anche gli effetti legati alle turbative di ordine pubblico che si possono creare». Durante il lockdown di marzo 2020 a inizio pandemia, il distretto di Fidene Serpentara intervenne per la chiusura degli accessi nel territorio di Nerola.

Narcotrafficante in manette a San Basilio. Nascondeva due chili di cocaina in un furgone destinati alle piazze di spaccio gestite dalla 'ndrangheta.

La malavita organizzata che gestisce le piazze di spaccio ha in mano anche il racket dell'occupazione delle case popolari.

Uno dei fiori all'occhiello dell'attività di rete e di prevenzione è stato l'intervento di riqualificazione e sicurezza del “Parco delle Valli” dove c'erano molti insediamenti di stranieri irregolari e room come anche sotto il viadotto dove all'interno delle baraccopoli di erano formate sacche d'illegalità dove maturò un omicidio risolto dalla polizia giudiziaria di Fidene. La bonifica dell'area è stata possibile grazie alla squadra per la sicurezza partecipata di cui fanno parte la polizia di Roma Capitale del gruppo Nomentano, i carabinieri, la guardia di finanza, “Roma Natura”, RFI, l'Ama, i volontari del parco e i comitati di quartiere. Anche il narcotraffico, legato alle famiglie come quella dei Primavera che al Tufello hanno la loro roccaforte dello spaccio, ha cambiato pelle. Non più la classica piazza di spaccio ma una rete di pusher che consegnano la droga direttamente a domicilio con monopattini e bicilette elettriche. Le attività di polizia amministrativa del III distretto che oltre ai controlli di routine negli esercizi commerciali tratta anche migliaia di licenze e autorizzazioni in materia di armi ed esplosivi in una giurisdizione distrettuale che abbraccia oltre al comune di Roma anche Fonte Nuova, Mentana, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Moricone, Nerola e Palombara Sabina.

