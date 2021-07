Albano, via alla discarica: il sindaco contro la Raggi, minacciato ricorso al Tar

Riaprire da oggi la discarica di Albano Laziale per gestire l'emergenza rifiuti della Capitale. A stabilirlo è stata Virginia Raggi, sindaca della Città Metropolitana di Roma, con un'ordinanza contingibile e urgente, firmata poco dopo la mezzanotte di mercoledì. L'impianto, come disposto dalla sindaca, potrà accogliere fino a un massimo di 1.100 tonnellate al giorno di scarti lavorati dagli impianti di trattamento per un periodo di 180 giorni. «Il provvedimento è stato disposto per far fronte, nel breve periodo, alla crisi nella gestione del ciclo dei rifiuti che sta interessando le province del Lazio. L'ordinanza individua la sussistenza di situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente al fine di scongiurare il rischio di un'emergenza sanitaria».

Una decisione duramente contrastata dal sindaco di Albano, Massimiliano Borelli: «Impugneremo l'ordinanza al Tar. Non c'è stato nessun confronto con i territori, ma solo l'arroganza di chi si sente immune perché è il sindaco della Capitale. Faremo fronte comune».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Luglio 2021, 09:11

