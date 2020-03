Allarme disabili: «Mancano mascherine e guanti». A rischio l'assistenza domiciliare

Mancano mascherine, guanti e disinfettanti anche per i pazienti più gravi: fate presto, ne abbiamo assoluto bisogno. Un appello accorato che parte dalle famiglie di pazienti disabili, che ricevono l'assistenza domiciliare integrata. Sono 600 famiglie in tutto il Lazio, hanno figli o nipoti allettati, disabili e colpiti da gravi patologie: si tratta dei pazienti più fragili, quelli da difendere in questa emergenza da Covid-19. Eppure qualcosa non sta funzionando. La carenza di mascherine, guanti e disinfettanti come strumenti di protezione investe tutti, non solo i cittadini che vanno a fare la spesa, riguarda anche questi pazienti ad altissimo rischio.



«È assurdo - dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo - l'assessore regionale alla sanità, Alessio D'Amato, ha dato disponibilità immediata a mettere nell'ordinanza l'obbligo dei dpi, i dispositivo di protezione individuale, ma in tanti casi ancora non ci sono. Non tutte le cooperative ne sono fornite. C'è evidentemente un problema di rifornimenti: facciamo appello alla Protezione civile, che intervenga per distribuire direttamente alle famiglie questi materiali. Credo sia più comodo per tutti».



Ogni famiglia, infatti, riceve in casa fino a 6 persone al giorno tra infermieri e assistenti, soprattutto nel caso di 24 ore di assistenza domiciliare: ogni operatore entra in case diverse, ogni giorno. Va da sé che il rischio contagio è alto, per gli operatori ma anche per i pazienti e le loro famiglie. «Rischiamo di portare il contagio proprio nelle case dei più fragili denuncia la Colosimo non è una polemica, siamo tutti dalla stessa parte. È un appello ad intervenire. Dobbiamo fare in modo che queste famiglie non si sentano abbandonate e dobbiamo fare presto». Non solo. In questa fase di caos stanno venendo meno anche le consegne di materiale fondamentale per la quotidianità dei pazienti, cosiddetto salvavita, come cannule e materiali necessari al funzionamento di peg e simili: si tratta di famiglie chiuse in casa, come tutti, ma che si sentono più sole di altre. E, più di altre, temono per la salute dei propri cari. Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Marzo 2020, 09:45

