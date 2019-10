Roma, Forza Italia in piazza contro la Raggi. Bordoni: «Uno dei peggiori sindaci. Stanno distruggendo la città»

Forza Italia scende in piazza a Roma per una raccolta di firme con lo scopo di chiedere le dimissioni della sindaca Virginia Raggi, definita da Davide Bordoni, coordinatore romano di FI e capogruppo in Assemblea Capitolina, «uno dei peggiori sindaci della Storia di Roma».



L'appuntamento in tutte le piazze dei Municipi di Roma parte il 12 Ottobre, come annuncia Bordoni: «Forza Italia si mobiliterà compatta. Con unità di intenti e con tutto il Centrodestra stiamo valutando un’azione sinergica in Campidoglio per contrastare la deriva di questa Amministrazione 5 stelle che con Roma Metropolitane e AMA ha mostrato tutta l’inadeguatezza delle sue politiche. Stiamo concordano una cabina di regia per il programma e per il prossimo candidato sindaco che dovrà rappresentare al meglio i valori del Centrodestra unito aiutando Roma a rialzarsi da chi l’ha buttata giù a colpi di incompetenza. Quello che ha portato la Raggi non è il governo del tanto declamato cambiamento, ma è il Governo del non fare, dei lavoratori a casa e delle strade piene di rifiuti. Stanno distruggendo Roma e l’immagine della Città. Adesso basta, Adesso cambiamo Sindaco». Venerdì 4 Ottobre 2019, 14:14

