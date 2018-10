Folla al Campidoglio, a Roma, dove centinaia di persone manifestano contro il degrado sotto all'ufficio del sindaco Virginia Raggi.

Vogliamo che Roma torni a essere una Capitale: inclusiva, vivibile, accogliente, con un'idea di futuro

. È l'appello del comitato promotore del sit-in #Romadicebasta.



L'iniziativa è nata da un appello su Facebook partito dal gruppo 'Tutti per Roma. Roma per tutti' che - come spiega una delle promotrici, Martina Cardelli - conta 22mila iscritti. Si tratta di un gruppo civico «formato da sei donne romane, ognuna con il suo lavoro e con la propria famiglia», che promuove «l'idea della partecipazione civica come elemento di pressione nei confronti delle istituzioni per migliorare la città».



Alla manifestazione non partecipano - dunque - sigle politiche anche se è possibile la presenza di singoli esponenti politici. È lo stesso vademecum del comitato a spiegarlo: «Appuntamento - scrivono dal comitato promotore - in piazza del Campidoglio alle 10.30. Ci è stato proposto e volentieri diffondiamo di indossare un nastro bianco per Desirée». «Cosa portare: Fotografie, cartelli e striscioni del vostro #romadicebasta; bandiere e simboli di comitati associazioni e reti di cittadini; proposte, suggerimenti, risultati di azioni positive già realizzate, dossier, documenti che potranno essere inseriti nei sacchi di raccolta presenti in piazza; strumenti musicali; un sacchetto per aiutarci a lasciare pulita la piazza». «Cosa non portare: sigle e bandiere di partiti perché il sit in è una iniziativa civica». «Cosa indossare: Un ritaglio di rete arancione da cantiere; le magliette della manifestazione #romadicebasta che potranno essere ritirate in piazza».