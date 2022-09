Violentata in via Barberini a Roma, l'aggressore denunciato ma già libero. Infuria la polemica sulla sicurezza

di Emilio Orlando

Ha violentato una donna di 40 anni in via Barberini. Non l‘ha stuprata probabilmente soltanto perché sono intervenuti dei turisti a soccorrerla. Lo straniero è stato catturato dai carabinieri. Per lui è scattata una denuncia per violenza sessuale. Eppure è già libero. Anzi, dopo poche ore, è tornato a bivaccare nella stessa zona.

Il protagonista è un 38enne di nazionalità indiana senza fissa dimora che aveva assalito, palpeggiato e provato a trascinare in un vicolo (con il probabile intento di proseguire l’abuso) una 40enne che stava camminando nel cuore di Roma. L’uomo è denunciato in stato di libertà. Libero di rifarlo quando vuole.

La notizia, pubblicata in esclusiva da Leggo, si riferisce a un episodio avvenuto il 30 agosto intorno alle ore 20. La vittima, una donna italiana che stava rincasando dopo essersi attardata a lavoro, è stata soccorsa da un gruppo di turisti che aveva assistito alla scena e hanno messo in fuga l’aggressore della 40enne, bloccata nella stradina laterale alla fermata del bus.



Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Settembre 2022, 08:00

