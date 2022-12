Delitto di Simonetta Cesaroni, vicina la svolta storica del caso: l'assassino non lasciò mai il palazzo di via Poma 2

di Emilio Orlando

La svolta storica sull’omicidio irrisolto di Simonetta Cesaroni potrebbe finalmente essere vicina. A 32 anni dal delitto di via Poma, che sconvolse la Capitale il 7 agosto del 1990, gli investigatori hanno un’intercettazione telefonica di quel periodo e una macchia di sangue del gruppo A repertata sulla porta dell’ufficio dove lavorava la ragazza. Elementi che hanno condotto alla riapertura del caso.

Anche la Commissione parlamentare Antimafia ha aperto un’inchiesta per far emergere i depistaggi serviti a coprire il vero responsabile dell’omicidio.

Il presunto colpevole, all’epoca poco più che ventenne, sembra sia stato nominato in alcuni passaggi delle telefonate che, nel 1990, vennero annotate dagli investigatori della Sezione Omicidi della squadra mobile.



