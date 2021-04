Roma, delitti in calo nella Capitale e in provincia durante al pandemia

Delitti in calo a Roma e in provincia durante al pandemia. La maggiore prevenzione ha portato ad un abbattimento degli episodi criminali. Il lockdown ed i posti di controllo per gli spostamenti hanno infatti ridotto il numero dei reati in città e nelle stazioni ferroviarie.

Secondo la questura di Roma e il comando dei Carabineri della Capitale, che hanno fornito i dati del 2020 raffrontati con quelli dell’anno precedente, i delitti in genere sono calati del 23%. I furti e la sfera dei reati predatori sono scesi dai 101.595 episodi denunciati nel 2019 ai 68.901 registrati nel 2020 subendo una variazione negativa del 32%.

Anche rapine tentate e consumate (che nell’anno precedente alla pandemia si erano verificate per 2.225 volte) sono scese ad un livello nettamente inferiore, a quota 1.808 e quindi con una diminuzione pari al 19%. Positivo anche il dato relativo alla lotta alla droga, che ha portato ad un drastico calo degli arresti, passati dai 3475 ai 2647.

Boom di sequestri di cocaina, eroina, cannabinoidi ed un aumento di quelli legati alle droghe sintetiche. L’unico dato in controtendenza e in sensibile aumento con un +17% riguarda le truffe e le frodi informatiche. Quasi un migliaio le segnalazioni arrivate alla sala operativa della polizia attraverso la app “You-Pol”.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Aprile 2021, 18:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA