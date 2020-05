Roma, degrado in piazza Monte Baldo: erbacce e sporcizia, residenti furiosi

Degrado a Roma con sporcizia sul marciapiede ed erbacce alte che quasi impediscono l'accesso alle abitazioni. La denuncia a Leggo arriva da un lettore che scrive allegando una serie di foto che parlano da sole:

Questo è quello che si trova in piazza Monte Baldo, fra poco per entrare nelle nostre case dobbiamo attraversare le boscaglie con topi e altro e in tempo di VIRUS E BATTERI E' VERAMENTE VERGOGNOSO: DOBBIAMO NOI A DARE FUOCO PER PASSARE?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Maggio 2020, 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA