Roma, davanti ai negozi spuntoni anti-clochard

Domicili di cartone ripiegati negli angoli simbolo della Città Eterna. Da mesi, molti da anni, sono presenze stabili nei pressi di sedi istituzionali, chiese storiche, monumenti, così come in strade del lusso e quartieri di pregio. E oggi ancora oltre.

Per loro, abitanti invisibili dell’Urbe, i giorni più duri dell’emergenza Covid sono trascorsi tra paura e incoscienza insieme. È assediato da senza fissa dimora il cuore pulsante della Capitale. Una situazione insostenibile che ha spinto esercenti di diversi quartieri a installare barriere mobili (da togliere quando il negozio è aperto) davanti ai loro negozi. Alcune sono appuntite (e quindi non regolari perché pericolose), altre sembrano rifiniture architettoniche.

«Non si tratta di razzismo: l’entrata si trasformava spesso in latrina, sporcizia e degrado ovunque», racconta un negoziante di via della Lupa. Ma c’è chi trova il modo di bypassare le inferriate, come in via del Leone. In Corso Rinascimento, a cinquanta metri dal Senato, ci vive una clochard. In zona la conoscono tutti: la sua casa mobile compare prima di mezzanotte. In via San Pio X, a due passi dal Cupolone, ci hanno montato le tende. Un vero e proprio campeggio con vista su Castel Sant’Angelo. Sono in quattro, di varie nazionalità, ubriachi un giorno sì e uno no.

Sfrecciano di lì auto delle forze dell’ordine, si incrocia la polizia locale, più giù si materializzano i controlli antivirus. Sotto i portici delle Poste in via Marmorata è un incubo: giacigli consecutivi e una distesa di rifiuti e materassi nella vegetazione. C’è poi chi ha scelto il cuore della Dolce Vita come residenza: una coppia di clochard soggiorna all’interno delle Mura aureliane, a ridosso di via Veneto. Si sono attrezzati per bene, persino le tende appese tra i fornici della cinta muraria e qualche quadretto a far capolino da quel pezzo di storia. Ultimo aggiornamento: Monday 27 July 2020, 02:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA