Roma città, per la prima volta nessun morto e solo 12 nuovi casi

Dodici positivi e nessun morto a Roma, che prosegue il suo percorso epidemiologico con numeri confortanti che si allargano a tutta la regione dove i casi in più sono 22, di cui nove nella provincia della Capitale e uno a Latina.

Le vittime nel Lazio sono quattro: 2 donne a Latina (di 94 e 81 anni), un uomo di 78 anni e una donna di 79 in provincia di Roma. Ancora zero casi e nessun decesso a Viterbo, Rieti e Frosinone. Per il secondo giorno consecutivo si registra quindi «il dato più basso dal lockdown e un trend al 0,3%», ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute Alessio D’Amato. Dei 4.273 attualmente positivi, 84 sono in terapia intensiva mentre 1.258 sono ricoverati con sintomi. Da inizio emergenza: 566 pazienti deceduti, 2.373 guariti, oltre 185 mila tamponi. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Maggio 2020, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA