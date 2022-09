Roma, dal 21 al 25 settembre il Creative Contest: Festival Internazionale di cortometraggi

Torna a Roma dal 21 al 25 settembre il Roma Creative Contest, Festival Internazionale di cortometraggi giunto all'undicesima edizione, ideato e realizzato da Image Hunters. Il festival, che dal 2014 vanta come Presidente Onorario, il regista Premio Oscar Giuseppe Tornatore, nasce dalla volontà di creare uno spazio di promozione e confronto, capace di mettere in connessione i giovani talenti con i più importanti attori italiani ed esteri. Quest’anno la manifestazione sarà itinerante e si svilupperà in cinque date tra il Cinema Troisi (21 settembre), il Teatro Garbatella (22 e 23 settembre), il WeGil (24 settembre) e la Sala Umberto (25 settembre).

A presiedere la giuria di questa nuova edizione, che come ogni anno sarà composta da nomi illustri e maestranze del cinema italiano, sarà Dario Argento, grande regista romano, sceneggiatore e produttore cinematografico. Insieme a lui, a giudicare i tantissimi cortometraggi provenienti da tutto il mondo: Camilla Cormanni, responsabile programmi culturali internazionali presso Luce Cinecittà, Emanuela Fanelli, nota attrice e comica, Fulvio Firrito, producer per Rai Cinema e Frank Matano, personaggio televisivo, comico e attore.

La giuria che decreterà il vincitore tra i corti documentari in concorso sarà invece composta da: Fabrizio Zappi, Direttore RAI Documentari, Gioia Avvantaggiato, Presidente e produttore esecutivo GA&A Productions, Ilaria Fraioli, montatrice e Gino Clemente, sceneggiatore. La storica sala del Cinema Troisi, mercoledì 21 settembre a partire dalle 20:30, ospiterà la prima serata di proiezione dei cortometraggi in gara: BIG di Daniele Pini, The Soloists di Mehrnaz Abdollahinia, Razahk Issaka, Celeste Jamneck, Yi Liu , Feben Elias Woldehawariat, Free Fall di Emmanuel Tenembaum, Destinata coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore, L’Impianto umano di Andrea Sbarbano e Cristiano di Adán Pichardo Suárez. Le proiezioni dei corti in concorso proseguiranno il 22 e il 23 settembre al Teatro Garbatella, nel cuore di Roma.

A conclusione della manifestazione, il 25 settembre si terrà, per la prima volta nella prestigiosa Sala Umberto, la serata di premiazione di questa undicesima edizione ricca di novità. La giuria presieduta da Dario Argento sarà presente per consegnare i premi in palio e incontrare i registi in gara. Evento speciale della serata sarà la proiezione del corto di Valerio Vestoso, “Le buone Maniere”

Come partecipare: Cinema Troisi| 21 settembre | Costo ingresso 5€ Teatro Garbatella | 22 e 23 settembre | Costo ingresso 5€ WeGil | 24 settembre | Ingresso gratuito Teatro Sala Umberto | 25 settembre |

Costo ingresso 7€ Tutti i biglietti sono disponibili all’acquisto presso le biglietterie dei Teatri e online al link: https://romacreativecontest.com/biglietteria/

