Roma, dai Maneskin a Fazzini, fino a Libri Come, la cultura in festa

Concerti, ma anche manifestazioni, esposizioni, spettacoli e quant’altro. A caratterizzare il primo fine settimana della primavera romana sono i grandi eventi.

MUSICA. Freschi di annuncio del “Rush! World Tour”, che da settembre li vedrà per la prima volta nei palasport di Giappone, Canada, Usa, i Maneskin il 24 marzo hanno conquistato il Palazzo dello Sport. E sono pronti a farlo anche il 25, tra brani più recenti e altri già divenuti “classici”.

Stesse date all’Alexanderplatz per Roberto Gatto. Dopo aver diviso la scena con Danilo Rea in “Improvvisi” - ospiti speciali, le cantanti Oona Rea e Beatrice Gatto, figlie dei due musicisti – il 25 affascinerà il pubblico con, Imperfect Trio, con Marcello Alluli e Pierpaolo Ranieri.

E non finisce qui. Il 27 all’Off Off Theatre, Ernesto Bassignano sarà protagonista del recital “Siamo il nostro tempo”, che vedrà come special guest Sergio Cammariere.

ARTE. Al museo Bilotti, si apre il 25 marzo la mostra “Pericle Fazzini, lo scultore del vento”, a cura di Alessandro Masi, con Roberta Serra e Chiara Barbato: circa cento opere esposte, tra sculture, bozzetti, disegni e grafiche. I lavori dello "scultore del vento", appunto, come lo definì Giuseppe Ungaretti, tornano finalmente in mostra a Roma dopo trent'anni, a 110 anni dalla nascita dell’artista. L’iter ripercorre vita e arte del maestro marchigiano, attraverso sculture di piccola e grande dimensione - fra legni, bronzi e gessi - disegni e opere grafiche, a partire dalle prime prove degli anni Trenta e Quaranta fino ai bozzetti originali della "Resurrezione" della sala Pier Luigi Nervi in Vaticano, ultimo cantiere di un artista unico dopo la Cappella Sistina di Michelangelo.

Stessa data di apertura per “Nasi per l’arte” a Palazzo Merulana, a cura di Joanna De Vos e Melania Rossi, rispettivamente di origine belga la prima, di origini italiane la seconda. Il “naso”, nell’iter, in un dialogo tra opere di artisti contemporanei e la collezione di Elena e Claudio Cerasi, che è l’anima dello spazio, viene indagato come “fiuto”, intuito ma anche il suo contrario, fragranza e molto ancora. La mostra propone così un incontro/confronto tra l’arte italiana e quella belga all’inizio del XX secolo e la riflessione su naso e olfatto, tra nove artisti contemporanei belgi e nove italiani le cui opere celebrano, sfidano e invitano alla riflessione sul naso, sui sensi e sull’arte.

E medesima data anche per la performance corale “Dal buio alla luce”, che vedrà protagonisti cinquanta artisti contro la violenza sulle donne: annunciata in piazza del Popolo, è stata spostata in piazza della Madonna di Loreto.

TEATRO. Primo fine settimana in scena per le Cirque du Soleil con “Kurios - Cabinet of Curiosities”, presso Tor di Quinto, Under the Grand Chapiteau.

EVENTI. Al via il 24, la nuova stagione di Roma World, experience park dell’Antica Roma, tra rievocazioni storiche, spettacoli dei gladiatori, show di falconeria e molto ancora.

Prosegue, fino a domenica, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, “Libri Come. La Festa del Libro e della Lettura” a cura di Michele De Mieri, Rosa Polacco e Marino Sinibaldi: incontri, lezioni, dialoghi, spettacoli, mostre con tanti nomi della letteratura italiana e mondiale. Il tema scelto per questa XIV edizione è Potere.

Fino al 29 marzo,a piazza del Popolo villaggio ed eventi per il centenario dell'Aeronautica Militare.

Ultimo weekend per Casaidea, con le nuove tendenze di arredo e design, fino a domenica, alla Fiera di Roma. Tanti gli allestimenti con idee per zona giorno, zona notte, cucina, bagno, infissi, arredo da esterni e prodotti artigianali, all’insegna dello stile e dell’alta qualità. Casaidea 2023, organizzata da MOA Società Cooperativa, porta così in primo piano una attenta selezione di sguardi Made in Italy.

