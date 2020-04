Roma, dai bar alle mascherine, passando per trasporti e ristoranti: ecco la fase due

Dal 4 maggio sarà finalmente possibile spostarsi da un comune all’altro, ma restando nei confini della regione. Addio alle autocertificazioni, che resteranno obbligatorie solo in pochi casi specifici. Accesso contingentato sia sui mezzi pubblici che in locali e negozi. Queste le principali novità dell’allentamento del lockdown.

Con l’avvio della fase due ripartiranno le aziende in grado di garantire i protocolli di sicurezza per i dipendenti, mentre una settimana più tardi, intorno all’11 maggio, potrebbero riaprire i primi negozi. Per i bar e i ristoranti si punta al 18 maggio, anche se la vendita d’asporto potrebbe partire qualche giorno prima. Per poter riaprire, però, sarà necessario garantire due metri tra i clienti, con tavoli nettamente separati, ma anche la rilevazione della temperatura tramite termoscanner.

Ogni allentamento, comunque, dipenderà dal rapporto tra l’R0 (indice di diffusione del contagio) e dalla capacità sanitaria di ciascuna regione (reparti e ospedali Covid, terapie intensive, assistenza sul territorio e tamponi).

Per uscire di casa, la mascherina dovrà essere sempre indossata quando ci si ritrova in luoghi chiusi o comunque affollati, dove non è possibile garantire almeno un metro di distanza tra le persone. Nessun divieto per gli over 65, anche se si raccomanderà di ridurre le uscite, limitandole per fasce orarie. Sui mezzi pubblici, oltre all’obbligo della mascherina, ci saranno dei limiti al numero di passeggeri (20 sui bus, con alcuni sedili off-limits, 50 sulla metro, non più di due sui taxi). Mettere in pratica tutto questo non sarà facile e si pensa anche ad una app per la prenotazione elettronica dei posti.

Altre novità: uscite nei parchi con i bambini consentite ma sempre nel limite dei protocolli di sicurezza e accesso a scaglioni nei negozi (con obbligo di dispenser di disinfettanti e sanificazione dei locali). Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Aprile 2020, 05:30

