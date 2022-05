Roma, da “Eli” una “farm” culturale come a New York tra libri venduti (a peso), corsi, musica e mostre

di Sabrina Quartieri

Da ex magazzino di libri a “farm” culturale come nella Grande Mela. È “Eli” (Esperienze, libri, idee) di viale Somalia a Roma, un eclettico loft per far incontrare le persone all’insegna della cultura a 360° gradi. Il progetto dalle tante anime si sviluppa nei 700 metri quadrati dell’antico deposito di volumi delle librerie Arion, uno spazio con diversi ambienti, ciascuno dei quali con la propria specificità. Ideatore di questa libreria ispirata ai bookstore nel Village a New York, unica in città, è Marcello Ciccaglioni, ex proprietario delle Arion.

«Negli ultimi 10 anni è accaduto qualcosa di irreversibile. Intanto, sono cambiate le abitudini dei lettori, che trascorrono sempre più tempo connessi con i vari strumenti tecnologici. Poi, con l’avvento di Amazon, si sono sviluppate nuove modalità di acquisto dei titoli. Così, il mercato librario tradizionale è diventato insostenibile economicamente», spiega Ciccaglioni, che precisa: «Dopo aver trascorso del tempo a New York, ho visto che molti bookstore classici come Barnes & Noble, si stavano evolvendo». Così, partendo da queste considerazioni, l’imprenditore ha rivoluzionato il concetto di libreria e dato vita a “Eli”.

Chi entra al suo interno, infatti, trova una proposta di libri contenuta rispetto all’offerta dei punti vendita tradizionali o dei siti online (mille titoli contro i 300mila di Amazon), ma al contempo ha a disposizione quattro librai “come una volta” pronti a dispensare consigli: «Cerchiamo di conoscere il lettore per guidarlo, a seconda dei propri gusti, nella ricerca dei titoli», spiega la giovane libraia Tonia Parlato che, proprio sulla storia di questo insolito spazio, ha incentrato la tesi di laurea.

Tra ultime uscite di narrativa e saggistica, chicche editoriali vintage o di modernariato (ingabbiate da griglie di ferro), testi per bambini e “remainder” - i libri nuovi resi, che si acquistano al 50% - “Eli” è la libreria dove trovare quello che non si cerca e ciò che si vuole comprare, anche se non è subito disponibile in loco: effettuando l’ordine, il testo arriva a casa in 48 ore. Curioso è il corner dedicato agli Abat Book, delle lampade pop realizzate con le copertine e le controcopertine delle prime edizioni di 25 classici della letteratura, da “Guerra e Pace” di Tolstoj a “I Fiori del male” di Baudelaire. Inaspettata è la presenza di una “Suprema”, un’antica bilancia meccanica per i libri “che pesano”: serve a stabilire il prezzo dei volumi donati a “Eli” e rimessi in vendita a un costo simbolico (il parametro è 10 euro per ogni chilo).

La libreria si spinge oltre la tradizione anche per il grande salone che vanta, capace di accogliere fino a cento persone: tra pareti di volumi, sgabelli vintage londinesi e una cucina “industrial”, l’ambiente è il palcoscenico di pièce teatrali, eventi musicali al pianoforte e corsi di lettura, scrittura creativa e lingua francese. O, ancora, di incontri con gli autori di nuovi libri, appuntamenti che terminano con un brindisi (nel locale sono acquistabili le bottiglie della storica cantina di Orvieto Le Velette). Da “Eli” non mancano una galleria d’arte, “casa” attualmente dell’esposizione “L’Osteria dei pittori” a cura di Gramiccia, né una casa editrice: è Palombi, la più antica di Roma (dal 1914). Per inviare la propria proposta editoriale scrivere a info@libreriaeli.it.

