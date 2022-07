Roma, da Eataly arriva la cucina templare della “chef filosofa” Jeong Kwan. Due gli appuntamenti aperti al pubblico

di Sabrina Quartieri

Torna nella Capitale la chef-monaca della Corea del Sud Jeong Kwan, uno dei volti della serie Chef's Table su Netlflix e vincitrice dell'Icon Award per l'edizione 2022 dei “50 Best” dell’Asia. Nelle giornate del 21 e 22 luglio, la “chef filosofa”, come l’ha definita The New York Times, sarà da Eataly Roma per due appuntamenti aperti al pubblico dedicati al legame tra la cucina coreana vegana e la filosofia buddista. Lei stessa spiega: «Io comunico con il mondo tramite il cibo templare buddista e nei miei incontri racconterò la filosofia della cucina templare buddista attraverso il Baru Gongyang e le ricette a cui sono molto legata».

In particolare, il 21 luglio alle ore 19 la chef terrà il corso pratico di cucina per preparare il Rosolato di funghi shiitake in sciroppo di riso, le Verdure di stagione alla coreana e il Dubu jang, un dressing a base di tofu. Il Rosolato è la ricetta che Jeong Kwan racconta nella puntata a lei dedicata della serie Netflix e a cui è molto legata poiché è stato l'ultimo piatto cucinato a suo padre quando andò a trovarla nel tempio dove vive. L’intento di suo papà era convincerla a tornare a casa, ma dopo aver assaggiato la sua creazione culinaria, lo stesso si rese conto del senso di pace profondo di quella dimensione e le disse: «Me ne torno a casa senza preoccupazioni, stammi bene». Dopo una settimana lasciò questa vita terrena.



Il giorno seguente, sempre alle ore 19, si potrà invece prendere parte alla cerimonia del Baru Gongyang, il pasto monastico che si consuma nelle ciotole di legno, chiamate “baru” in coreano. Un rituale meditativo nel corso del quale saranno servite pietanze vegane tipiche della cucina dei templi buddisti a base di riso, zuppe e contorni che ciascun partecipante potrà degustare nel proprio baru. La monaca Jeong Kwan - ospite in Italia dell’Istituto Culturale Coreano - farà vivere a tutti i partecipanti un’esperienza davvero unica che si tramanda da millenni.

In particolare, nel tempio di Chunjinam Baekyangsa dove vive, la religiosa segue i ritmi delle giornate e delle stagioni e porta avanti l’antica cultura culinaria buddista e i dettami della cucina contadina e tradizionale della Corea del Sud. Secondo i precetti, preparare e condividere il cibo sono parte della pratica e, così, Jeong Kwan cucina per i monaci e i visitatori del tempio. I suoi sono piatti semplici e gustosi dove si utilizzano le verdure, i fiori di stagione e le spezie di cui la monaca conosce tutte le peculiarità. Portate che si basano sulle più antiche tecniche di conservazione e fermentazione. Le conosceremo da Eataly, ma i posti sono limitati. Per partecipare, occorre consultare il sito di Eataly Roma.

