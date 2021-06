Roma, da domani torna “Il Cinema in Piazza”: un maxischermo anche a Valle Aurelia

Roma, da domani torna Il Cinema in Piazza. L'iniziativa de I ragazzi del Cinema America si arricchisce di una novità: oltre a San Cosimato e Cervelletta, un maxischermo sarà allestito anche a Monte Ciocci, nella zona di Valle Aurelia (dove Ettore Scola girò “Brutti, sporchi e cattivi”).

Mentre si lavora senza sosta per riaprire il Cinema Troisi, nella nuova edizione de Il Cinema in Piazza sono attesi grandissimi ospiti: Ken Loach, Emir Kusturica, Carlos Reygadas, Rupert Everett, JR Artist, Mathieu Kassovitz e Wim Wenders e Edgar Reitz (questi ultimi due in videocollegamento). Ci saranno poi anche i fratelli d'Innocenzo, Matteo Garrone, Carlo Verdone, Ferzan Ozpetek, Gianfranco Rosi e Pietro Marcello.

Tra gli altri ospiti ci saranno Silvano Agosti, Goffredo Fofi, Clare Peploe, Letizia Battaglia, Serra Yilmaz, Antonietta De Lillo, Simone Spada, Neri Marcorè, Giorgio Gobbi, Luigi Manconi, Annalisa Camilli, Nunzia De Stefano, Nicola Piovani e Mario Martone.

Nei giorni 4, 5 e 6 giugno appuntamento alle 20 per rispettare il coprifuoco. Dal 9 al 13 giugno, eventi con ospite alle 20.30 e senza ospite alle 21.15. Dal 16 giugno, appuntamento sempre alle 21.15. Per prenotare occorre registrarsi su Prenotaunposto.it. Sul sito di Il Cinema in Piazza è possibile consultare il programma completo.

