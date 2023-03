Roma, da Claudio Abate a Marcantonio Raimondi, weekend all'insegna delle grandi mostre

di Valeria Arnaldi

È concepito come un viaggio in decenni di avanguardie e sperimentazioni, a partire dalla fine degli anni Cinquanta, il percorso della mostra “Claudio Abate superficie sensibile”, a cura di Ilaria Bernardi e Bartolomeo Pietromarchi con l’Archivio Claudio Abate, ospitata fino al 4 giugno al Maxxi. Dal focus su Pascali ai ritratti di Jannis Kounellis, dal teatro di Carmelo Bene alle immagini di Roy Lichtenstein, Gilbert & George e altri, sono circa centocinquanta gli scatti che compongono l’esposizione, realizzata in coincidenza con la pubblicazione della monografia sull’autore, cui Germano Celant lavorò con Bernardi. Ad accompagnare la visita, testimonianze audio.

Roy Lichtenstein all’American Academy in Rome, settembre 1988-luglio 1989

© Archivio Claudio Abate

«La mostra di Claudio Abate rende omaggio a un grande protagonista della scena artistica italiana che ha saputo essere autore, testimone, regista della cultura visiva contemporanea e porsi come punto di riferimento per artisti di diverse generazioni, dalla fine degli anni Sessanta alla sua recente scomparsa – dice Bartolomeo Pietromarchi, Direttore MAXXI Arte – La mostra è un altro tassello del programma che il MAXXI prosegue da vari anni di raccolta, promozione e valorizzazione dell’arte in Italia degli ultimi decenni e dei suoi più importanti e riconosciuti protagonisti”.

Anselm Kiefer, Die Frauen der Antike, 1999

Anselm Kiefer – Die Frauen

Accademia di Francia Villa Medici, Roma 2005

© Archivio Claudio Abate

Ilaria Bernardi commenta:«Dedicare una mostra a Claudio Abate significa rendere omaggio a un fotografo che ha avuto, tra le altre, tre importanti capacità. Innanzitutto, la capacità di essere sempre ‘al posto giusto e nel momento giusto’, cioè di essere sempre presente con la sua macchina fotografica ai più importanti momenti dell’arte italiana e internazionale, soprattutto negli anni Sessanta e Settanta. In secondo luogo, la capacità di intessere rapporti duraturi con artisti e con spazi espositivi a Roma, in Italia e all’estero. Infine, la capacità di essere al contempo fotografo d’arte, fotografo di teatro, fotoreporter per le riviste, fotografo di moda, finanche fotografo-artista e organizzatore di mostre e attività culturali nel suo studio».

Claudio Abate, Contatti con la superficie sensibile (Gino De Dominicis), 1972

© Archivio Claudio Abate

Fino al 19 marzo l’Istituto centrale per la Grafica – Palazzo della Calcografia ospita - per la prima volta dopo un lungo restauro – la cinquecentesca matrice in rame de “La Strage degli innocenti”, incisa da Marcantonio Raimondi, tratta da disegni di Raffaello.

Raimondi è stato il primo incisore delle opere di Sanzio. Il progetto che ha portato allo studio e al restauro della matrice in mostra è iniziato nel 2019, quando la matrice, in cattive condizioni di conservazione, fu esposta a Urbino in occasione del convegno su Marcantonio Raimondi "incisore di Raffaello" e fu concordato con l’Istituto il progetto di restauro, eseguito presso il Laboratorio Diagnostico per le Matrici. A tre anni di distanza, dunque, viene presentata la matrice restaurata.

L’iter include anche più stampe, da quella coeva alla matrice a quella effettuata dopo il restauro, senza dimenticare la cosiddetta “senza felcetta”.

Appuntamenti anche nelle gallerie. Alla Galleria Monogramma, la mostra di Claudio Limiti “preLiminari - Liminari – ilLimiti”, che sarà visitabile fino al 18 marzo. Il titolo che prende spunto dal nome dell’artista, invita a superare i limiti, anche di sguardo e percezione. Il percorso spazia dai set creati dal fotografo alle soglie di luce, approdando alla tensione all’infinito e all’eternità.

Intanto alla galleria 1/9 unosunove è stata prorogata fino al 18 marzo la collettiva “Fou Rire” – ieri oggetto di un talk in collaborazione con Giulia Tornesello – che medita sul rapporto tra l’iperproduttività come valore sociale e l’insofferenza come reazione del singolo, in un interessante focus sul momento che stiamo vivendo.

