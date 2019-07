Roma choc, trovata bimba morta sotto un ponte del Tevere: è una neonata. Indagini per omicidio

Sabato 6 Luglio 2019, 22:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque splendididi cane,in unadi cartone con la scritta 'Regalo', sono stati salvati grazie alla segnalazione di alcuni cittadini e all'intervento di alcuni. È accaduto questa mattina a, nella zona di, all'estrema periferia nordorientale della Capitale., in buone condizioni di salute ma tremanti per la paura e un po' sporchi, sono stati rinvenuti in una scatola, non lontano da uno studio veterinario. La scatola di cartone era stata notata da alcuni cittadini che hanno chiamato la Polizia di Stato: sul posto sono intervenuti gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine della caserma diI poliziotti, con l'aiuto dei cittadini, hanno dato da mangiare e da bere ai cuccioli, occupandosi anche della loro pulizia. Grazie alla collaborazione della Asl, tre cuccioli sono stati portati al canile municipale, mentre altri due cagnolini sono stati adottati da una delle signore presenti sul posto.