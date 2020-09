Roma, crolla la copertura di una rimessa dei bus: si cercano persone sotto le macerie

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Settembre 2020, 12:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laquesta mattina a. Sul posto idella capitale, che stannoÈ accaduto in un'autorimessa all'incrocio tra via Luigi Tamburrano e via Grotta di Gregna, nella zona di. Dalle ore 11.45 sono attive, con un'autoscala, il carro crolli e una squadra Usar, coadiuvati anche dal nucleo cinofili per la ricerca delle persone.Secondo quanto riferito da alcuni addetti presenti sul posto, al momento del crollo non sarebbero state viste persone all'interno della struttura. Proseguono le operazioni di ricerca e soccorso.