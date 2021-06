Roma, traffico in tilt: chilometri di coda sulla Cristoforo Colombo e la Pontina, da tre a una carreggiata per un cantiere

Un'altra giornata di passione per gli automobilisti della Capitale. Dopo la bomba d'acqua che ieri ha allagato le strade, si registrano oggi su via Cristoforo Colombo chilometri di coda in direzione Roma. La causa, un restringimento della carreggiata provocato da un cantiere all'altezza della nuvola di Fuksas. Le carreggiate sono ridotte dalle tre ordinarie a una sola. Il conseguente imbuto sta causando chilometri di coda in entrata a Roma sia su via Cristoforo Colombo sia sulla Pontina.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Giugno 2021, 10:09

