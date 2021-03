Roma vaccino, da domani le dosi fino alle 24. Si parte nell'hub di Fiumicino, poi nuovi orari anche alla Nuvola

Accelerare con i vaccini. Così nel Lazio, da domani, venerdì 26, le dosi verranno somministrate anche di notte. Gli appuntamenti andranno avanti, infatti, fino alla mezzanotte. Si parte da Fiumicino.

Allungare l’orario consentirà di aumentare le somministrazioni giornaliere e, al contempo, di recuperare i tre giorni di stop imposti per i controlli su AstraZeneca. Ieri è stato raggiunto il record di 25mila vaccini in un solo giorno e la copertura maggiore per gli over 80: «L’88% degli over 80 prenotati ha già ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid e il 30% la seconda- ha sottolineato il presidente della Regione, Nicola Zingaretti -. Il Lazio pesava per il 10% nella conta dei decessi a livello nazionale, ma da qualche tempo la percentuale si è dimezzata ed è scesa al 5%».

Avviando la vaccinazione in notturna su Fiumicino, si potrà valutare l’adesione dei cittadini ai turni serali e così l’apertura serale potrebbe essere estesa anche ad alti grandi hub, come la Nuvola dell’Eur. Per riuscirci però la Regione Lazio ha bisogno di più dosi: «Aumentano i turni negli hub ma non le dosi – spiega Giampiero Pirro, della Federazione dei medici di medicina generale – le mani per fare il vaccino non mancano. Mancano i vaccini».

Restano ancora fuori dalla campagna vaccinale, o quasi, i medici di base che ricevono dosi con il contagocce ma in compenso hanno tante lamentele da parte dei pazienti: «Gli studi medici non ricevono dosi – spiega Pier Luigi Bartoletti, vice presidente dell’Ordine dei medici di Roma – serve chiarezza con i pazienti altrimenti chiedono a noi ma non sappiamo cosa rispondere». I dati diffusi ieri dalla Regione Lazio registrano 1.709 positivi, 218 in più, 700 solo a Roma e 30 decessi, quindi 4 in più rispetto al giorno prima: aumentano i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive ma si registra un lieve calo di Rt, intorno al valore 1. Contro il Covid scende in campo anche l’As Roma, mettendo a disposizione degli abbonati che hanno prenotato il vaccino tra il 6 e il 20 aprile un’auto per accompagnarli, con il sostegno del Main Global Partner Hyundai.

