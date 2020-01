Roma, cosa fare nel week end: tutti gli eventi di sabato 18 e domenica 19 gennaio

Venerdì 17 Gennaio 2020, 16:54

Terzo fine settimana di gennaio nella Capitale, ecco alcuni dei principali eventi che si terranno nel weekend:Tra gli appuntamenti di questo fine settimana si può scegliere tra un piatto a base di cacio e pepe da Eataly, oppure il concerto di una delle rivelazioni dell'anno,o ancora accompagnare i più piccoli allo spettacolo sul ghiaccio,, o perché no, magari fare un salto fuori porta, a Velletri per la sagra della polenta. Altra opzione, quella di incontrare ed ascoltare uno dei talenti del jazz italiano, Paolo Fresu all'Auditorium oppure concludere una serata al Quirino per vedere un classico: Arsenico e vecchi merletti.Archiviate le abbuffate natalizie, si può ripartire, seppure con moderazione, dalla tradizione della cucina romana proposta da Eataly con ilfino a domenica 19 gennaio. Il palazzetto del cibo in zona Ostiense, propone una serie di piatti che hanno come base uno dei must della cucina capitolina: il festival, al terzo piano di Eataly Roma, ha tra le sue proposte tonnarelli cacio e pepe di Felice al Testaccio, oppure gli gnocchetti cacio e pepe con fiori di zucca dell’Osteria Fratelli Mori e ancora la fettuccina cacio, pepe e baccalà della Trattoria Verbano. E non mancano supplì, secondi piatti e persino i dolci, con cacio e pepe. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito All'Orion club arriva la musica di Rkomi , forte del successo ottenuto dal suo ultimo album “Dove gli occhi non arrivano”, già disco d'oro, e raddoppia la trasferta romana, dopo il sold out di Sabato 18 Gennaio si è aggiunta la data di Domenica 19. Tra le collaborazioni contenute nel disco del cantante milanese, “Blu”, con il di Elisa, “Mon Cheri” con Sfera Ebbasta, Ghali in “Boogie Nights” e con Jovanotti nel brano “Canzone” attualmente in rotazione radiofonica. Accanto ai brani del suo ultimo lavoro, l’artista, durante le sue performance riproporrà al contempo i successi che hanno segnato defiitivamente l’inizio del suo singolare percorso musicale. Per conoscere l'orario e la disponibilità dei biglietti, cliccare qui Elsa e Anna con i pattini ai piedi per volare sul ghiaccio del Palazzetto dello sport, in uno show in cui le protagoniste di Frozen, uno dei cartoon Disney più visti al cinema in questa stagione, sono interpretate da attrici in carne e ossa. Disney on Ice: la magia di Frozen, questo il nome dello spettacolo, molto atteso dalle giovani fan del cartone animato, in cui la storia sarà raccontata dal vivo dagli attori del musical. Insieme alle due eroine non mancano gli altri personaggi Disney, il simpatico pupazzo di neve Olaf, la renna Sven e l'innamorato Kristoff. Tra le canzoni che saranno interpretate live, “Let it Go”, “Do You Want to Build a Snowman?” e “Fixer Upper”. Questo il sito ufficiale In occasione delle rappresentazioni teatrali di "Tempo di Chet" all'Auditorium Parco della Musica, sabato 18 gennaio Paolo Fresu si racconta al pubblico della Casa del Jazz. “Il musicista, il maestro, l’organizzatore culturale, il viaggiatore innamorato dell’Africa e di Parigi, il tessitore di magie, di incontri e di storie, racconterà il suo legame con le radici sarde, i silenzi di una campagna selvaggia rotti dal fruscio delle foglie e dai belati delle pecore” si legge sul sito dell'Auditorium dove si possono acquistare i biglietti per accedere all'incontro.Al Teatro Quirino c'è tempo fino a domenica 19 gennaio, per assistere ad un testo teatrale, che è anche un classico del cinema, dall'omonimo titolo diretto da Frank Capra con Cary Grant. Nell'edizione teatrale al Quirino, tra gli attori principali troviamo Maria Alberta Navello, Mimmo Mignemi e Paolo Romano, con la regia di Geppy Gleijeses che nel cast ha voluto due attrici di grande valore per il teatro italiano, ovvero Anna Maria Guarnieri e Giulia Lazzarini. Sul sito del Quirino per info aggiuntive e comprare i biglietti.Nella cittadina di Velletri, per festeggiare – come da tradizione - Sant’Antonio Abate Venerato, parallelamente al programma religioso che prevede anche l'attesa favata del Santo, con la distribuzione gratuita di ciambellette locali, ci sarà anche una serie di appuntamenti a base di street food, con la 7° sagra di polenta e zampitti, allestita in una struttura coperta e per i bambini la possibilità di fare un giro in sella al pony. Ecco la pagina Facebook