Roma, cosa fare nel week end: tutti gli eventi di sabato 26 e domenica 27 settembre. Ultimo fine settimana di settembre nella capitale e primo week-end d'autunno, ma a Roma non mancano gli eventi che iniziano a spostarsi in spazi chiusi, con tutte le misure di sicurezza anti-covid. Ecco alcuni dei principali appuntamenti che si terranno nel weekend: cosa fare a Roma sabato 26 e domenica 27 settembre.Nasce a Roma il primo festival completamente “Silent”, format innovativo che si svolgerà a Villa Farinacci, nella zona Casal de' Pazzi, fino al 27 settembre. Il Silent festival vede nell’utilizzo delle wifi headphones un efficace strumento di aggregazione, dove lo spettatore sarà libero di muoversi nello spazio e scegliere direttamente dalla cuffia cosa e dove ascoltare. Il Silent Rome Festival prevede quattro sezioni e format, dalle 17.30 alle 24.00: proiezioni cinematografiche, attività per bambini e ragazzi, presentazione di libri, live music e fruizione di contenuti audio. Grazie all’uso della tecnologia wifi headphones potranno coesistere, infatti, fino a 3 eventi contemporaneamente nel totale rispetto dei partecipanti e delle norme anti-Covid. Tutti gli eventi saranno gratuiti previa prenotazione sul sito di riferimento Fino all'11 aprile 2021, l'artista sconosciuto più famoso al mondo si "mostra" al Chiostro del Bramante, in "Banksy A visual protest", oltre 90 opere, in un percorso espositivo che racconta il mondo di Banksy. Da Love is in the Air a Girl with Balloon, da Queen Vic a Napalm, da Toxic Mary a HMV, sono alcune delle opere celebri dell'artista inglese: stampe su carta o tela, insieme a una selezione di opere uniche realizzate con tecniche diverse dall’olio o dall’acrilico su tela allo spray su tela, dallo stencil su metallo o su cemento ad alcune sculture di resina polimerica dipinta o di bronzo verniciato. Tutte le opere provengono da collezioni private. Sul sito del Chiostro le informazioni necessarie per la mostra.Ultimi giorni di settembre al Cinevillage ed ancora tanti eventi a cui partecipare. Venerdì 25 si apre alle 18.00 con la prima di due serate delle Notti di scienza, dedicata a scoprire la sorpresa e la bellezza che rende fantastico il mondo della scienza attraverso esperimenti, attività per ragazzi e bambini, talk, laboratori e spettacoli. Alle 20.30 invece, sarà proiettato l'ultimo film di Checco Zalone, Tolo Tolo, mentre alle 22.30 saliranno sul palco Il Magico Alivernini e Raffaello Corti per dare vita allo spettacolo “Lo so fare lo faccio”. Sabato 26, alle 20.30 ci sarà la proiezione del film Il Grande Passo di Antonio Padovan, mentre domenica 27 tocca a Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores. Le informazioni sul sito di Cinevillage. Proseguono gli appuntamenti di Romarama, programma promosso da Roma Capitale, che consente di scoprire eventi e attività fino alla fine dell'anno. Da segnalare Sabato 26 Settembre alle 17:30, la passeggiata guidata nel borgo di Ostia Antica che prevede la visita al Salone Riario e alla Bonifica di Ostia, alla scoperta del territorio con una passeggiata ambientale teatralizzata. A Villa Celimontana invece, serata swing con Max Paiella e The Rabbits, sabato 26 Settembre ore 22, un concentrato di arte varia, dai brani dei celebri personaggi del Ruggito del coniglio, la celebre trasmissione radiofonica su Radio2, a Sinatra, Tony Bennet e con alcuni brani dei celebri cartoons della Disney. Su romarama , le informazioni ed il programma più ampio.Al Silvano Toti Globe Theatre, lo spettacolo per bambini dai 5 agli 11 anni, "Le tre streghe di Macbeth. Ovvero l'educazione civica di un aspirante Re" in scena sabato e domenica alle 11. Questa la trama: Macbeth ha un unico, grande desiderio, quello di diventare Re, per poter finalmente cingere il suo capo della meravigliosa corona appartenuta a Kenneth Mac Alpine, capostipite dei re scozzesi. Lady mamma, convinta che il figlio non ne abbia la stoffa cerca di dissuaderlo in tutti i modi. Tutte le info sullo spettacolo, sul sito del Globe. Il musicista e artista tedesco, inventore del software Ableton Live, Robert Henke, porta in scena cinque Commodore CBM 8032 per esplorare la bellezza della grafica e del suono utilizzando i primi computer degli Anni Ottanta. Accuratamente restaurate e con un nuovo software personalizzato, sviluppato dall’artista e dal suo team, le macchine si esibiscono irradiando il loro “groove” e il loro fascino visivo fatto di errori, bassa risoluzione, clip sparsi e bip. Sul sito dell'auditorium tutte le informazioni.Novità per gli appassionati di cinema, con CinemUp, il primo festival cinematografico negli spazi condominiali di Roma, ideato dall'Associazione Ex Allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia. Quattro le serate, 24, 26, 30 settembre e giovedì 1 ottobre, in cui, a partire dalle ore 17, si potrà assistere a incontri, proiezioni e dibattiti sul terrazzo condominiale. Il cinema rappresenta un momento di meraviglia collettiva, partendo da questa idea, in un clima di condivisione, che avrà come scenario un luogo familiare come la terrazza e il cortile condominiale, prende il via la prima manifestazione esclusiva per i soli condomini dei palazzi ospitanti. Tutti i film mostrati sono messi a disposizione dall’archivio della Cineteca Nazionale e per i più piccoli è previsto un focus specifico. Sabato 26 Settembre l'attività è organizzata in via Selinunte, dalle 17 alle 19 laboratorio di costume per bambini con Virginia Gentili.