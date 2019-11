Cosa fare a Roma: tutti gli eventi di sabato 16 e domenica 17 novembre

Giovedì 14 Novembre 2019, 19:00

Terzo fine settimana di novembre a Roma, ecco alcuni deiTra gli eventi del weekend, le ricette per il panettone più buono, l'olio novello sulla bruschetta a, una serata horror con L'Esorcista all'Olimpico, la musica d'autore di Rickie Lee Jones all'Auditorium Parco della Musica. Ed ancora i film indie del RIFF al cinema L'Aquila, l'ingresso gratuito nelle dimore storiche del Lazio oppure tanta attività fisica al Roma Fitness Festival al PalaCavicchi.165 pasticceri a Palazzo Falletti per realizzare "", questo il nome del concorso ideato dalla Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria, che dedica due giorni, 16 e 17 novembre, per trovare la ricetta più gustosa e tradizionale. E chi pensa che il panettone più buono sia solo quello milanese, potrebbe cadere in errore perché tra i pasticceri in gara ce ne sono alcuni che provengono da paesi lontani, come Cina, Giappone, Arabia Saudita, ma anche Francia e Spagna. Diverse le categorie in gara: panettone classico, panettone farcito, panettone decorato che saranno giudicati da esperti del settore e maestri pasticceri. Per maggiori informazioni, questo è il sito di riferimento federazionepasticceri.it Semplice e superba, la, nel reatino, dove da sempre si produce un olio extravergine di oliva tra i migliori d'Italia. Ecco allora che nel borgo del paese immerso nella Sabina, si potrà visitare il frantoio guidati da esperti, apprendere le tecniche di lavorazione dell'olio macinato a pietra, degustarlo e scoprirlo accompagnata dal pane bruscato. Momento culminante della sagra sarà la tradizionale sfilata del filone di pane lungo 20 metri, tagliato e distribuito gratuitamente ai visitatori. delle bruschette. Tutti i dettagli sulla sagra della bruschetta . Il romanzo di, divenuto un cult cinematografico ed uno degli horror più spaventosi della storia del cinema, diretto nel 1973 da William Friedkin, debutta a Roma, nello spettacolo dii. Otto attori in scena, tra cui Gianni Garko (che abbiamo intervistato qui ) nel ruolo di, effetti scenici e sonori, ottimo utilizzo delle luci per coinvolgere lo spettatore in un'atmosfera di angoscia. Fino al 17 novembre è possibile vedere lo spettacolo, per info sull'acquisto dei biglietti, si può andare sul sito del teatro , che mostrerà al pubblico di cinefili una selezione di film proveniente dalle principali rassegne cinematografiche, Berlino, Cannes, solo per citare i due più conosciuti. Nella programmazione si potrà scegliere tra 15 lungometraggi, 20 documentari, oltre 50 cortometraggi, opere prime. Per conoscere nel dettaglio le opere al RIFF19, orari e prezzi dei biglietti, basta cliccare sul sitto ufficiale www.riff.it , che aprono i loro cancelli ai visitatori per scoprire, gratuitamente, l’immenso patrimonio di ville, parchi e giardini storici del territorio laziale. Ad oggi sono 137 i siti coinvolti tra castelli e complessi architettonici, monasteri, chiese e conventi, parchi e casali, luoghi straordinari, capolavori dell’arte e dell’architettura, spesso poco conosciuti dal pubblico. Domenica 17 novembre sarà possibile visitare gratuitamente 70 siti nelle 5 province del Lazio. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti ma orari e modalità di visita sono differenti. Per info dettagliate si invita a consultare retedimorestorichelazio.it E' ritenuta la cantautrice più geniale della sua generazione, icona della cultura americana che all'Auditorium Parco della Musica presenterà il suo ultimo album Kicks. La signora della canzone d’autore americana, nonché musa di Tom Waits, ha registrato a New Orleans il nuovo lavoro avvalendosi di musicisti del luogo, un disco che reinterpreta dieci cover dagli anni Cinquanta ai Settanta, tra pop, rock e jazz. Biglietti ancora disponibili per sabato 16 novembre alle 21 in Sala Sinopoli, da € 26.50 a 30.50 + diritto di prevendita, questo il sito dell'Adutorium Un week-end di puro fitness al, dove sabato 16 e domenica 17 novembre prende il via il Roma Fitness Festival, con tre aree dedicate all'allenamento, un'area funzionale con barbell e kettlbell, una riservata alla pole dance e l'altra alla danza aerea. Per partecipare all'evento sportivo, il biglietto ha il costo di 15 euro per un solo giorno, 23 invece la formula week-end, mentre per i bambini al di sotto dei 9 anni l'ingresso è gratuito. Per conoscere gli orari delle varie attività in programma questo il sito ufficiale del Roma Fitness Festival