Cosa fare a Roma con bambini nel week end sabato 23 e domenica 24 aprile 2022

La vera storia di Alì Babà al Teatro San Ponziano

La compagnia Soqquadro torna in scena con un nuovo e originale musical dai suoni e profumi orientali. “Apriti Sesamo - la vera storia di Alì Babà” trasporterà il giovane pubblico, nella lontana Persia per raccontare la storia di Alì, un povero taglialegna che un giorno come tanti si imbatte in una scoperta incredibile che cambierà le sue umili giornate. Lo spettacolo sarà in scena da Venerdì a Lunedì 25 aprile e tutto il ricavato dello spettacolo sarà devoluto in beneficenza.

La Bella Addormentata nel bosco di Villa Pamphilj

La principessa Aurora è in pericolo. E' il suo 16° compleanno e rischia di pungersi con un fuso e di cadere in un sonno profondo. Solo il bacio del vero amore potrà risvegliarla. Per fortuna c’è la fata Serenella con noi che sa usare la magia, ma attenzione. Sarà una passeggiata in formula di "fiaba itinerante, in cui la guida Fata Serenella, condurrà i bambini all’interno di Villa Pamphilj raccontando la storia della fiaba e dei luoghi. Ma non mancherà l’incontro con la bella Aurora e la terribile Malefica, accompagnati dalle musiche di Tchaikovsky. Età consigliata: 4 - 10 anni.

I cavalieri della Favola Gioconda

Al Teatro Verde, lo spettacolo I Cavalieri della Favola Gioconda, in cui il giovane Artù, eroe bello e forte, deve affrontare un drago, per amore di una Ginevra un po’ bisbetica, con l’aiuto di Mago Merlino, ed altre avventure per conquistare i poteri leggendari dei Cavalieri della Favola Gioconda: curiosità, coraggio e tolleranza. Tra lampade magiche, alberi parlanti, regni musicali ed altri strani personaggi, i bambini saranno condotti verso un finale a sorpresa.

Le Magiche Follie a teatro

Sabato 23 aprile, alle 16.00 al teatro Ar.Ma, va in scena lo spettacolo di magia "Le magiche follie", dedicato ai bambini ed a chi è rimasto bambino nel cuore. Il protagonista è un prestigiatore, un onesto imbroglione che usa l'arte dell'inganno per regalare sorrisi e meraviglia al suo pubblico, coinvolgendolo nei suoi incredibili

esperimenti magici. La magia da sempre incanta il pubblico di tutte le età, se poi al fascino del mistero ed al gioco dell’inganno si accompagna una presentazione brillante e divertente, lo spettacolo è assicurato. Consigliato ai bambini da 2 a 8 anni.

Dinosauri al Da Vinci



Arriva al Da Vinci di Fiumicino il mondo del Giurassico, dinosauri a grandezza "naturale" per far rivivere a grandi e bambini un'era mostruosa. La mostra, intitolata "Ritorno al Jurassic", visitabile fino al 1° maggio, dalle 10 alle 21. Presso il centro commerciale a cielo aperto si troveranno esemplari statici e animatronici a grandezza naturale.

