Roma, Corviale si rifà il look: Ater consegna 8 appartamenti. È l'operazione di riqualifica del "serpentone"

Un chilometro verde ora fa risplendere Corviale. Il Serpentone, dell'estrema periferia romana, si rifà il look e guarda al futuro contro le occupazioni abusive e il degrado. Ieri sono state consegnate le chiavi di 8 appartamenti alle famiglie destinatarie, si tratta di alloggi ristrutturati e messi a norma: sono stati portati luce e servizi lì dove mancavano il gas, la corrente e i bagni. E dove gli allacci abusivi mettevano anche a rischio la sicurezza di tutti tra bombole di gas e fili correnti.

LA CONSEGNA DELLE CHIAVI

Gli 8 alloggi, consegnati alla presenza del direttore generale di Ater Roma, Andrea Napoletano, e dell’assessore regionale all’Urbanistica e alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, fanno seguito ai primi 9 appartamenti già consegnati e altri 4 che verranno assegnati entro la fine di dicembre: si tratta dei primi 21, quindi, sui 103 complessivi. Entro la primavera ne saranno pronti 50.

IL QUARTO PIANO DAL DEGRADO AL GREEN

I 103 alloggi complessivi andranno ad accendere di verde l'intero quarto piano di Corviale, lungo appunto un km. E' il quarto piano, inizialmente destinato nel progetto di Fiorentino ai servizi come locali commerciali e uffici, e invece finito nelle occupazioni.

Ora quel chilometro di appartamenti è tornato nelle mani dell'Ater che ne sta facendo un punto di forza per tutta Corviale. Da qui ai prossimi mesi quella linea verde sarà ben riconoscibile da varie zone di Roma, come rinascita del Serpentone.

COME AL CINEMA

Nel Serpentone di Corviale ci sono 1480 abitazioni, ci abitano circa 5mila persone vale a dire l'equivalente di un comune come Orte o poco meno.

E' una diga, come è stato infatti chiamato per anni, perché avrebbe dovuto dividere Roma dall'agroromano raccogliendo tutte le abitazioni in una sola struttura.

Ma quella diga, lunga un chilometro, rappresenta una parete invalicabile anche per chi la abita: ha solo 5 grandi ingressi e tutti uguali, anche le persone che ci vivono da anni fanno fatica a riconoscere il percorso per tornare a casa.

Come raccontato sul grande schermo nel film "Scusate se esisto!" di Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Raoul Bova. La Cortellesi ha infatti voluto salutare tutti gli abitanti di Corviale con un video, per fsteggiare la consegna dei primi progetti.

CORVIALE SI RIFA' IL LOOK

Un chilometro e solo 5 ingressi? Proprio da qui nasce la necessità di intervenire: Ater in collaborazione con la Regione Lazio ha messo a punto il progetto Rigenerare Corviale. Il progetto, in attesa della convocazione della conferenza dei servizi da parte del Comune di Roma, vuole ridisegnare tutti gli spazi comuni con 27 nuovi ingressi e con tante curve per creare spazi diversi, è prevista una piazza al livello del palazzo (lì dove oggi c'è una depressione di 9 metri) e sarà un efficace punto di aggregazione.

La conferenza dei servizi del Comune, ancora da convocare, è necessaria in quanto il progetto prevede le variazioni urbanistiche perché ridisegna la strada, i parcheggi e le facciate.

A gennaio intanto verranno messe a norma le autorimesse: un elemento di riqualificazione fondamentale contro il degrado.

