Puledri e cavalli ridotti a scheletri: il blitz degli animalisti

Due puledri in evidente stato di malnutrizione ed un cavallo legato sotto il sole. Questo il triste scenario che si sono trovati di fronte gli agenti della Polizia di Roma Capitale ed i funzionari veteriniari della Azienda sanitaria competente che, assieme al dottor Rinaldi, sono intervenuti oggi, nel quartiere Corviale, a Roma, a seguito della richiesta di alcuni attivisti del Partito Animalista Europeo (Pae).Gli animali, per di più, sembra siano detenuti in un'aera demaniale, almeno stando a quanto dichiarato dagli agenti della Polizia di Roma Capitale, a fianco ad un bar del quartiere, proprio di fronte al palazzone chilometrico meglio conosciuto con il nome di "serpentone".L'intervento delle autorità competenti, che già dal primo pomeriggio erano arrivate sul posto dietro sollecitazione degli animalisti, si è protratto fino a quando il proprietario, non ha garantito e provveduto a fornire cibo e acqua, sotto gli occhi di alcuni attivisti che sono rimasti a controllare lo stato degli animali.Dalle prime dichiarazioni rilasciate, appare certo un intervento risolutivo a favore dei cavalli malnutriti, che dovrebbe tenersi martedi prossimo. Probabile il sequestro degli animali malnutriti, operazione che si terrà in collaborazione con i Carabinieri forestali, e l'affido successivo presso strutture che possano accoglierli e curarli.