Roma corre per il cuore, sabato 28 e domenica 29 torna CardioRace

Venerdì 27 Settembre 2019, 17:14

Convegni e check-up gratuiti al Villaggio in Piazza Gentile da Fabriano, si chiude domenica con gare podistiche tra Lungotevere Flaminio e Ponte Milvio. Approfondimento scientifico: seminari e dibattiti promossi dall’Istituto nazionale per le ricerche cardiovascolari, con un convegno Ecm, nella prima giornata, sabato, per fare il punto su fattori di prevenzione e cura. Check-up: controlli gratuiti per i cittadini, dall’elettrocardiogramma alla visita nutrizionistica, passando per un massaggio fisioterapico, il corso di primo soccorso e tanto altro, anche in collaborazione con l’Istituto di medicina e scienza dello sport del Coni. Movimento: domenica mattina, dalle 8, gare podistiche competitive e non, dalla corsa sulla distanza delle 10 miglia (16,39 km) alla camminata di 1 chilometro per i bambini. Questo e altro ancora è CardioRace – Corri per il cuore, in programma a Roma in due giornate, il 28 e 29 settembre, in occasione della Giornata mondiale del cuore (Villaggio in Piazza Gentile da Fabriano, Ponte della Musica, info attività e iscrizioni su www.cardiorace.it ).La manifestazione, organizzata dalla DreamCom e giunta alla quinta edizione, si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla salute del cuore, sostenendo la ricerca scientifica nella lotta contro le malattie cardiovascolari e le morti cardiache improvvise. Un aiuto concreto, grazie anche ai proventi raccolti con le iscrizioni alla corsa. All‘edizione 2018 hanno partecipato, al convegno annuale di cardiologia, oltre 600 professionisti sanitari. La mostra espositiva ha visto la partecipazione di oltre 2.500 visitatori, mentre 1.200 sono stati i partecipanti alle gare podistiche.Il percorso. La corsa parte da Piazza Gentile da Fabriano, direzione Lungotevere Flaminio (lato fiume). Si prosegue verso Ponte Risorgimento (lato destro), poi Lungotevere Oberdan (lato fiume) e Lungotevere Della Vittoria (lato fiume). E ancora: via Capoprati, Ponte Milvio, Lungotevere Thaon di Revel e si arriva di nuovo a Piazza Gentile da Fabriano.