Roma, il coronavirus non ferma gli spacciatori: 5 arresti per droga

Roma, 5 arresti per droga. Cinque spacciatori arrestati e due denunciati, e sequestro di cocaina, hashish e marijuana. È il bilancio delle attività di controllo della Polizia a Roma. Al termine di un'attenta attività d'indagine , gli investigatori del Commissariato «Casilino Nuovo», sono riusciti a individuare un uomo dedito allo spaccio di cocaina.



A insospettire i poliziotti il continuo andirivieni di persone, ritenuto anomalo soprattutto per le attuali disposizioni legate all'emergenza. Durante gli appostamenti i poliziotti hanno visto il sospettato cedere sostanza in cambio di denaro e hanno deciso di bloccarlo.



A casa dell'uomo sono stati rinvenuti 24 grammi di cocaina e 340 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. T.B., 29enne tunisino con precedenti di polizia per reati specifici, è stato arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.



Altre 2 persone sono state arrestate per lo stesso reato, dagli agenti del Reparto Volanti: R.R. 30enne romano e M.I. 24enne congolese. Il primo, nel transitare in via Casal del Marmo quando ha visto la Polizia ha cercato di allontanarsi un tutta fretta in direzione opposta. Raggiunto e fermato, è diventato indisponente verso gli operatori che hanno deciso di perquisirlo. Nel taschino anteriore del giubbotto aveva tre involucri in cellophane termosaldati contenenti cocaina e nella tasca dei pantaloni 400 euro in contanti. Durante la perquisizione domiciliare sono stati trovati 218 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina, marijuana e hashish oltre a 1090.00 euro in contanti, tre bilancini di precisione, tre telefoni cellulari, un coltellino a serramanico di piccole dimensioni e numerosi fogli manoscritti riportanti nomi e cifre a documentare l'attività di spaccio.



L'altro invece, M.I., congolese di 24 anni, è stato notato a Tor Bella Monaca proprio mentre si era avvicinato a un uomo per passargli qualcosa e ricevere da questo delle banconote. Poi, alla vista degli operatori, il pusher ha cercato di nascondere due involucri all'interno del passaruota di una macchina in sosta. Gli agenti lo hanno fermato e durante la perquisizione è stato trovato in possesso di 175 euro in contanti e circa 37 grammi di cocaina suddivisi in 76 involucri, precedentemente occultati.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Marzo 2020, 11:23

