Ponte Milvio, movida fuori controllo: caos traffico e ragazzi ammassati fino a notte

Migliaia di ragazzi e ragazze, ammassati più che assembrati, in uno dei luoghi tempio della movida giovanile: Ponte Milvio. Dove auto ferme nel traffico, faticavano a passare tra i ragazzi in strada. Ancora una volta le notti estive, in questo caso nel ritrovo di Roma Nord, fanno discutere. A poco servono le misure di sicurezza messe in campo dai gestori di bar e ristoranti, se poi sulla strada gli assembramenti sono sempre più corposi. La situazione sembra peggiorare di settimana in settimana con giovanissimi uno vicino all’altro, anche senza mascherina, che trascorrono la serata tra balli e schiamazzi fino a notte fonda. Proprio come avveniva nei tempi pre-Covid. Lo sanno bene i residenti che già non ne possono più. «Abbiamo ricominciato come niente fosse, come s enon ci fossero divieti, se non peggio – racconta un’anziana residente della zona – qui non si dorme. Ci vorrebbero più controlli». Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Giugno 2020, 06:18

