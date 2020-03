Coronavirus a Roma, il commercio si ferma: anticipate le ferie d'agosto

Chiuso per ferie, ovunque a Roma. Un cartello che sta spuntando su tanti negozi, troppi, sintomo di un'emergenza che sta colpendo dritto al cuore il settore del commercio. I negozi gestiti dai commercianti di origine cinese stanno chiudendo i battenti, uno dopo l'altro, così come i ristoranti orientali: serrande abbassate, insegne spente e vetrine buie.

C'è chi si limita a scrivere chiuso per ferie proprio come si fa nella settimana centrale di agosto. Ma suona come una nota stonata, per un tipo di negozio che ha abituato i romani a vederlo sempre aperto. Anche in pieno agosto. E allora il colpo, adesso, è più pesante. Ma c'è anche chi, soprattutto i ristoranti, avvisa la gentile clientela della chiusura, saluta tutti quasi a scusarsi, spiegando che il personale sta tornando in Cina, sta raggiungendo i famigliari per affrontare una crisi ancora lunga a finire. E sale il groppo in gola. Non solo cinesi, a Roma le difficoltà stanno raggiungendo tutto il commercio: dai banchi dei mercati, dove sono arrivati guanti in silicone e mascherine e dove è difficile mantenere la distanza di un metro.

I vialetti si stanno svuotando, dal mercato di Val Melaina a quello di Garbatella. «Faremo vacanza dice con un sorriso amaro un esercente del mercato di Testaccio vorrà dire che nel mese di agosto staremo tutti aperti. Sperando che la bufera sia passata».

Pochi clienti, pochi sorrisi: i mercati così si spengono. Lo stesso vale per i negozi di abbigliamento ma anche per bar e ristoranti, pasticcerie e friggitorie: si entra alla spicciolata, ci si guarda intorno. Se il gruppo di clienti supera le 4-5 persone allora si va con il contagocce. In fila fuori, si entra due per volta. «Appena pochi giorni fa non era così raccontano da una pasticceria lungo via Ostiense la situazione è precipitata tutta insieme. Facciamo entrare due persone per volta. Difficile lavorare così, speriamo che la clientela collabori e soprattutto che capisca, che non dipende da noi. Anche viale Marconi sembra deserta, con pochissime auto in circolazione, mentre via del Corso e via Cola di Rienzo sono irriconoscibili: «Non ci sono più turisti è la triste constatazione di uno dei bar generalmente più affollati di Prati così si chiude».

