Roma, stretta sui controlli nel weekend di Pasqua: posti di blocco sulle consolari per le case al mare

Controlli stradali in corso a Roma sulle consolari che portano alle seconde case al mare.

La Polizia di Roma Capitale sta effettuando controlli a tutti i mezzi che percorrono le consolari, come la Cristoforo Colombo: qui le auto vengono fermate all'altezza di via Acilia.

La stretta sui controlli è stata effettutata nel fine sttimana di Pasqua per scongiurare che i romani, tentati dalla fesrività e del clima mite, infrangano il divieto di raggiungere le seconde case sul litorale. Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Aprile 2020, 13:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA