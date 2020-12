Roma, la super task force dei vigili a caccia di feste fuorilegge: in cerca di ville e casali, dalle 22 1500 agenti in strada

Bloccare preventivamente ogni possibilità di assembramento a Natale e soprattutto a Capodanno. Questo l’obiettivo delle forze dell’ordine in vista delle feste natalizie e in virtù delle misure restrittive stabilite dall’ultimo Dpcm. E per farlo rispettare i vigili sono già in campo con una task force speciale che ha il compito di prevenire veglioni fuorilegge. Una caccia a ville e casali dove si celano organizzazioni di party. E poi 1500 agenti blinderanno le festività dalle 22 in poi.



Non sarà ovviamente possibile entrare nelle case per i controlli, come già ampiamente ribadito da Giuseppe Conte e da altri esponenti del Governo, ma è già stata attivata una task-force per evitare maxi-feste nelle seconde case e negli appartamenti in affitto.



A preoccupare è soprattutto la notte di Capodanno: è ampiamente probabile che centinaia di giovani cercheranno di radunarsi per festeggiare, come è già accaduto più volte a Roma nei giorni scorsi. Per questo motivo, dal 21 dicembre al 6 gennaio e specialmente nelle giornate di Natale, Santo Stefano e San Silvestro, saranno intensificati i controlli stradali e i posti di blocco sulle principali arterie che dalla Capitale portano alle località di villeggiatura, al mare come in montagna. Per dei controlli ancora più precisi e ramificati, non è escluso neanche l’utilizzo dei droni. In campo, oltre a polizia, carabinieri e vigili urbani, potrebbero esserci anche finanzieri e militari dell’esercito.



Il piano definitivo per i controlli durante le feste di Natale sarà delineato nei prossimi giorni, anche se una cosa è certa: con il divieto di spostamenti e di raduni, i controlli aumenteranno durante i giorni di vacanza. La voglia di festeggiare la fine di un annus horribilis come il 2020 è comprensibilmente forte, ma per una volta dovremo rinunciare a vedere gli amici per passare insieme l’ultimo dell’anno. Non tutti i mali vengono per nuocere: alzi la mano chi non ha tirato un sospiro di sollievo al pensiero di aver evitato, finalmente, la fastidiosa domanda “Cosa fai a Capodanno?”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Dicembre 2020, 09:15

