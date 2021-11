Roma, controlli antidroga a Tor Bella Monaca: 6 arresti

Nelle ultime ore, mentre i leader mondiali erano riuniti nel G20 dell'Eur, i carabinieri della Compagnia di Frascati e quelli della Stazione di Tor Bella Monaca hanno arrestato ben sei persone per droga. In particolare ieri mattina, in via dell'Archeologia, sono finiti in manette due italiani di 35 e 44 anni disoccupati e con precedenti, il più grande già con l'obbligo di presentazione alla Pg, trovati in possesso di 44 dosi di cocaina del peso di circa 26 grammi e 770 euro. Sempre in via dell'Archeologia, in serata, i militari hanno arrestato un 40enne romano, già noto ai militari, trovato con 14 dosi di cocaina del peso di circa 6 grammi e 160 euro.

La scorsa notte, sempre in via dell'Archeologia, i carabinieri hanno arrestato un 47enne romano, con precedenti e sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora, sorpreso fuori casa con 39 dosi di cocaina del peso di circa 21 grammi e 180 euro. Infine la scorsa notte, in via catalani a Zagarolo, in località Valle Martella, i carabinieri di Frascati hanno arrestato due italiani di 19 e 33 anni, il più grande con precedenti mentre vendevano dello stupefacente a un 39enne, identificato e segnalato quale assuntore. Inutile per loro il tentativo di fuga su una vettura a noleggio. Rintracciati, sono stati trovati con 4 dosi di cocaina del peso di circa 2 grammi e 8 dosi di hashish del peso di 4 grammi, nonché di 660 euro. Dopo l'arresto sono stati portati nelle rispettive abitazioni, agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

