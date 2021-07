Roma, controlli antidroga nella Capitale: 6 arresti e 2 denunce

Proseguono i controlli antidroga della polizia di Roma. Sono 6 gli arresti scattati e 2 le denunce a piede libero nelle ultime ore, ma anche una sanzione amministrativa e l'emissione di un provvedimento Dacur (divieto di accesso alle aree urbane. Sequestrate ingenti dosi cocaina, hashish e marijuana.

Un 46enne romano è stato arrestato dagli investigatori sorpreso mentre vendeva droga a un cliente fatto salire in auto per lo scambio. L'operazione ha portato al sequestro di 1.4 gr di cocaina e di denaro in contanti pari a 660 euro. L'uomo, già noto alla giustizia, dovrà rispondere di spaccio di sostanza stupefacente.

L'arresto è scattato anche per un 35enne romano per detenzione di sostanza stupefacente ai fini spaccio trovato con hashish nelle tasche e cocaina in casa, dove aveva anche quasi 15mila euro, guadagno dello spaccio.

Gli uomini del Commissariato Borgo, durante un posto di controllo in piazzale degli Eroi hanno arrestato un 25enne italiano che viaggiava a bordo della sua autovettura in compagnia di un altro uomo. Con precedenti di polizia e gravato da due recenti denunce per reati inerenti gli stupefacenti il passeggero, incensurato il conducente, proprietario dell'autovettura dove, nel vano portaoggetti del bracciolo dei sedili posteriori, sono stati trovati un involucro in plastica trasparente termosaldata, e al suo interno altre buste di plastica trasparenti, oltre ad un involucro di marijuana, un coltello da cucina con una lama seghettata di 25 cm e un coltellino multiuso. Sotto il sedile del conducente sono stati trovati 200 euro in banconote di vario taglio.

Sono stati gli agenti di Fidene-Serpentara, invece, ad arrestare un 21enne romano e un 22enne di Caserta per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio dopo un inseguimento di 1 Km in via Ugo Ojetti, dopo che non si erano fermati all'alt di polizia. I poliziotti, al momento del controllo dei documenti, hanno notato il forte odore di hashish e hanno chiesto al soggetto di consegnare la droga. Il 21enne, incensurato, ha estratto dal proprio slip un pacchetto di sigarette all'interno del quale era celato un involucro di sostanza stupefacente tipo hashish del peso di 1.18 grammi. Ma visto il forte odore, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione del veicolo dove veniva rinvenuta una busta in tela contenente 12 panetti di sostanza stupefacente tipo hashish per un peso complessivo di Kg. 2,084. L'altro, trovato con un borsello contenente 18.010 euro divisi in banconote di vario taglio, nel tentativo di sfuggire al controllo, aveva tentato di darsi alla fuga correndo a piedi nella trafficata via Ojetti ma è stato fermato 300 metri dopo.



