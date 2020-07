Roma, controlli antidroga dei carabinieri: 4 in manette

Nelle ultime ore, i controlli antidroga dei Carabinieri del provinciale di Roma hanno portato all'arresto di 4 persone. Nella notte, in via Ugento, zona Quarticciolo, i Carabinieri della stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un 22enne, originario della provincia di Firenze, già noto alle forze dell'ordine. In particolare, i militari hanno notato aggirarsi il giovane con atteggiamento sospetto all'altezza di una cassetta postale nei pressi di uno stabile: fermato per una verifica, il giovane è stato trovato in possesso di 165 euro in banconote di piccolo taglio, mentre con la successiva ispezione della cassetta della posta i militari hanno trovato 11 involucri contenenti in totale 5 grammi di cocaina.



A Tor Bella Monaca, i Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Frascati hanno arrestato un altro ragazzo di 20 anni, albanese, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso in una nota piazza di spaccio in via dell'Archeologia e trovato in possesso di 54 dosi di cocaina e 180 euro in contanti.



I Carabinieri della stazione Roma Villa Bonelli, invece, hanno arrestato un 31enne egiziano fermato per un controllo in via della Magliana e trovato in possesso di 1.260 euro in contanti e materiale per il peso e confezionamento di sostanza stupefacente. La successiva perquisizione nella sua abitazione, nella stessa via, ha portato al rinvenimento di 36 grammi di hashish.



Infine, in via Cristoforo Numai, zona Torrevecchia, i Carabinieri della stazione Roma Montespaccato hanno arrestato un uomo di 51 anni, romano, sorpreso a cedere alcune dosi di hashish ad un giovane, identificato e segnalato all'Ufficio territoriale del governo come assuntore. La successiva perquisizione a casa del pusher ha permesso ai Carabinieri di sequestrare un bilancino di precisione, materiale vario per il taglio e confezionamento in dosi e denaro contante, ritenuto provento dello spaccio. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Luglio 2020, 11:11

